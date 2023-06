Torneo di tiri liberi per inaugurare il campo da basket

Oggi a partire dalle 15,30 si terrà ‘BasketFest’, una giornata di festa in occasione dell’inaugurazione dei lavori di riqualificazione del campo da basket di via Cento nella frazione di San Matteo della Decima.

Dopo un torneo di tiri a canestro, alle 17,30 è previsto il taglio del nastro in presenza del sindaco Lorenzo Pellegatti, del vicesindaco Valentina Cerchiari, dell’assessore ai Lavori Pubblici Alessandra Aiello. A seguire musica live di Thunder Tiger e Hood Baby, Dj set by Al Anárch.

‘Basketfest’ è un’iniziativa inserita nell’ambito del progetto "Nuovi spazi sicuri giovani: azioni integrate contro la marginalità e la devianza giovanile’, promosso dal Comune di San Giovanni in Persiceto e dalla Regione in collaborazione con le associazioni Bunker, Strade, Bangherang, Niu Decima, La Decima Scuola, Cisanova Basket, Associazione musicale Bernstein.

Comune e Regione hanno stipulato infatti un accordo di programma per la realizzazione del progetto che prevede una spesa complessiva di 110mila euro di cui 88mila euro finanziati dalla Regione. Saranno effettuati alcuni interventi di prevenzione in risposta all’acuirsi di situazioni di disagio e povertà educativa in particolare tra le giovani generazioni. Le azioni interessano vari fronti, a partire dagli interventi di educazione e sensibilizzazione dei ragazzi alla riqualificazione urbana di aree a rischio marginalità, attraverso il miglioramento dell’illuminazione pubblica (area orto botanico) e il rinnovamento del campo da basket a San Matteo della Decima.

Per migliorare la sicurezza urbana verrà inoltre implementato il sistema di videosorveglianza sul territorio, soprattutto nei contesti menzionati e più frequentati dai giovani. "Questo è per noi un progetto molto importante – dice Cerchiari – e siamo molto contenti di avere avuto il supporto della Regione che ci ha permesso di programmare tutta una serie di attività ad hoc".

p. l. t.