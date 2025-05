Torneo Tassi da record. Quasi 8mila spettatori

Un torneo da record, con numeri impressionanti e una risposta del pubblico favolosa. "Tutto questo nasce dal grande impegno dei nostri 90 volontari", spiegano dalla società Progresso di Castel Maggiore. Nel quartier generale di via Lirone – struttura con tanti campi e chioschi – è andata in scena la 43esima edizione del torneo di calcio Umberto Tassi, dedicato all’ex presidente del club. Sono state 79 le società sportive che hanno partecipato alla kermesse (arrivando da Emilia Romagna, Toscana, Umbria e Lombardia) iscrivendo in tutto 266 squadre che hanno dato vita a una manifestazione piena di furore agonistico e sportività dal 22 marzo al primo maggio. Le gare giocate sono state 510 con 2.135 gol segnati in totale. Il 25 aprile – usando i sette campi a disposizione in contemporanea – si sono disputate dalle 10 della mattina alle 19 ben 66 partite, mentre il giorno successivo nei rettangoli verdi si sono giocate 42 gare, ma a partire dalle 14.30.

Questi numeri mostrano la mole di lavoro dietro a una manifestazione storica per il territorio. E la risposta del pubblico, costituita sopratutto da genitori e parenti dei ragazzi (non mancano mai, però, gli scout delle società professionistiche che all’interno del centro sportivo scovano i talenti di domani), è stata eccezionale: in undici giornate, infatti, sono stati staccati 7.337 biglietti d’ingresso.

Ecco i vincitori di ogni categoria: tra i 2012 (38 squadre) ha esultato il Real Casalecchio; tra i 2013 (35 team) ha trionfato il Progresso; nei 2014 (45 squadre) l’Imolese è arrivata prima; tra i 2015 (43 formazioni) si è imposto il Sanpa Kids. Nella categoria 2014 e 2015 si sono giocati anche due mini tornei internazionali, con la partecipazione di una formazione di Bucarest, dove hanno vinto rispettivamente Balca Poggese e Sasso Marconi. Ma non finisce qui, perché ora le squadre vincenti – e le ripescate – volano all’EuroTassi (29-31 agosto) in Trentino dove sfideranno le contendenti locali.

a. bel.