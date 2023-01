Torre Asinelli Bologna: l’accensione per Capodanno

La Torre degli Asinelli illuminata col tricolore

Bologna, 31 dicembre 2022 – Oggi, a partire dalle 17.30, la Torre degli Asinelli si è accesa e si è colorata di tricolore per tutti i suoi 90 metri di altezza. Tantissime le persone in centro che hanno assistito allo spettacolo mentre stavano facendo gli ultimi acquisti in vista del cenone di fine anno.

Lo show del monumento illuminato (progetto a basso consumo energetico, ma molto efficace a livello ottico) rende il centro di Bologna unico. Piazze, portici, vie principali e la Torre degli Asinelli erano state accese la prima volta il 24 novembre scorso. L’accensione della Torre aveva sancito l’inizio delle festività natalizie. Il monumento brillerà fino al 9 gennaio 2023.