Bologna, dal 7 dicembre l’Asinelli si illumina per il Natale

Bologna, 25 novembre 2023 – I guai della Garisenda avevano fatto pensare a un Natale spento, senza la tradizionale illuminazione delle Due Torri come avvenuto negli scorsi anni. Ma non sarà così: da giovedì 7 dicembre e fino a dopo l’Epifania, l’Asinelli tornerà a essere illuminata per le Feste natalizie.

Ieri, infatti, Comune e Soprintendenza hanno dato l’ok al progetto di Ascom Confcommercio.

Ovviamente la chiusura della Garisenda e dell’area circostante renderà necessaria una diversa procedura per l’installazione dell’impianto che ha colorato l’Asinelli nelle Festività degli ultimi anni (tutti si ricordano, ad esempio, la torre rossoblù per celebrare la vittorie dal Bologna): le operazioni avverranno all’esterno della torre e con una procedura pensata appositamente per evitare interferenze con la zona delimitata per motivi di sicurezza. I tecnici di Radio Sata, come richiesto da Palazzo D'Accursio e dalla Soprintendenza, non entreranno all'interno della struttura medievale, ma sistemeranno da fuori le luminarie, lungo tutta l’altezza della torre, utilizzando un cestello. L’effetto finale, comunque, non cambierà: stessi giochi di luci e stesse colorazioni ammirabili da ogni angolazione. «Confcommercio dona alla città l'illuminazione della torre degli Asinelli. Lo faremo in collaborazione con il Comune, la Soprintendenza, la Fondazione Bologna Welcome e il supporto di alcuni sponsor: Emil Banca, Bper, Bcc Felsinea, Hera, Comet e Radio Sata» hanno sottolineato il presidente e il direttore generale di Ascom, Enrico Postacchini e Giancarlo Tonelli. Che hanno aggiunto: «Doniamo l'illuminazione per celebrare il Natale illuminando uno dei simboli della città. E' un dono, come sempre, fatto con spirito di comunità. Con quello che è capitato, il ragionamento è ancora più attuale e importante, è il segnale che luce vince sull'oscurità. E' un messaggio di positività, ancora di più quest'anno. Ringraziamo le istituzioni, il sindaco Matteo Lepore e la soprintendente Francesca Tomba per la disponibilità dimostrata».

Nonostante le difficoltà, dunque, anche quest’anno la magia del Natale circonderà il simbolo di Bologna.