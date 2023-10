Torre, concerto contro la violenza

Giuseppina Torre porta al Teatro Mazzacorati il concerto ’Viaggio nel labirinto del cuore’. L’appuntamento è stasera alle 20,30 per una serata a ingresso libero che affronta la tematica della violenza di genere. "Suonerò per tutte le donne e le madri, per non dimenticare le tante, troppe donne e madri vittime di violenza – afferma Torre –. Sul pianoforte poggerò un paio di scarpe rosse, simbolo oramai internazionale, affinché ci si ricordi di loro non soltanto il 25 novembre".