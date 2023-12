Torre Garisenda, forse è meglio spostarla altrove

Muschitiello

Non capisco tutta questa ansia di salvare la Garisenda. La Garisenda non è San Petronio. Non è Santo Stefano, per il cui restauro si mobilitarono in tanti. È una torre tozza e mozza, che già Goethe considerava "uno spettacolo abominevole". Basta confrontarla con un’altra famosa torre pendente, quella di Pisa, perché sia chiara la distanza abissale fra le due. L’affezione municipale e civile la comprendo, certo. Ma Bologna era piena di torri, e non si è vergognata di abbatterle. Le ultime tre furono abbattute poco più di un secolo fa, nelle vicinanze delle attuali due Torri. Ora, leggo che i lavori di mantenimento durerebbero almeno dieci anni e che tutto il cantiere verrebbe "brandizzato", cioè coperto di cartelloni pubblicitari, come se in città non ce ne fossero abbastanza.

La si smonti piuttosto, la Garisenda, e la si ricostruisca in altro luogo sicuro, come memoria e ulteriore attrazione turistica. E al suo posto, dopo un bando internazionale, si costruisca una torre bella e "avveniristica", della medesima altezza e inclinazione. Così Bologna avrebbe sempre ‘due Torri’, e le sue famose ‘tre T’ sarebbero salvaguardate... E avrebbe una nuova splendida attrazione, e in più l’attrazione della vecchia torre ricostruita altrove. E dimostrerebbe così di essere davvero città creativa e "inclusiva" del nuovo.

E se si ripugna a immaginare una torre nuova al posto della Garisenda, mi sia consentita una aggiunta. Quando, nel 1889, fu terminata la tour Eiffel, essa non piacque a molti. Il poeta Verlaine faceva dei lunghi giri per non vederla. Ma oggi, provate a pensare Parigi senza la tour Eiffel.