Torre presenta ’InFocus’

Il mondo della fotografia raccontato attraverso la pittura: domani alle 18, alla Galleria L’ARIETE artecontemporanea in via Marsili 7, inaugura InFocus, una mostra inedita del fotografo e pittore Fabio Torre, che, dall’inizio degli anni 2000 a oggi, ha alle spalle oltre trenta mostre personali tra Italia e all’estero, oltre ad aver partecipato a collettive in spazi pubblici e privati (come Perfect Day allo Studio G7 e A Contemporary Glance alla Clampart Gallery di New York nel 2017).

Fabio Torre, come nasce l’idea di questa mostra?

"Il mio lavoro pittorico è sempre stato legato alla fotografia. Esploro il suo sguardo, la luce, l’inquadratura, la messa a fuoco. Quando rileggiamo la fotografia attraverso la pittura, essa acquisisce un’intensità maggiore, specialmente nei ritratti".

In questa mostra sono presenti due dei suoi cicli pittorici. Come dialogano tra loro?

"Il progetto è composto da una quindicina di opere a olio su carta e tela, che vengono esposte insieme per la prima volta. I dipinti portano i visitatori in un interessante rapporto concettuale tra gli elementi della macchina fotografica e la sua rappresentazione. L’esposizione è infatti suddivisa in due sezioni: da un lato c’è Obiettivi, dove ho isolato gli elementi ottici della macchina fotografica, responsabili della messa a fuoco. Trovo che abbiano una presenza intensa, quasi erotica, simili a armi puntate verso il visitatore, mentre osserva l’altra sezione, Perfect Lovers".

Cosa rappresenta invece ’Perfect Lovers’?

"Si tratta di una serie di doppi ritratti, realizzati dalla mia macchina analogica, con scatti consecutivi dalla stessa inquadratura, ma con lievi variazioni di luce e messa a fuoco, un modo per potenziare l’immagine. L’ispirazione mi è venuta dall’opera di Felix González-Torres, l’artista che realizzò due orologi da muro che segnano sempre la stessa ora, chiamandoli proprio Perfect Lovers".

Perché il bianco e nero?

"Ridurre tutto a toni di bianco, nero e grigio è per me un esercizio di sintesi. È un modo per rimuovere ciò che considero superfluo e concentrarmi sull’essenza dell’immagine. Elimino il contesto e lo sfondo, per focalizzarmi esclusivamente sull’oggetto o sul soggetto".

Cosa spera che i visitatori colgano dalla mostra?

"Nei doppi ritratti, la persona ritratta guarda direttamente l’osservatore, creando una sorta di dialogo a tre, con gli obiettivi accanto. È una rappresentazione di come il nostro sguardo e il nostro modo di osservare gli altri possa rendere la realtà più personale e più interessante."