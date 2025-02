Torre, si muove il comitato: "Controlleremo i tralicci"

"Il cronoprogramma è rispettato. Puntiamo a chiudere il cantiere per la messa in sicurezza della Garisenda a marzo 2026". L’ingegner Raffaela Bruni, che guida il Comitato per il restauro, fa il punto della situazione. E come un medico alle prese con un paziente, spiega le varie fasi per rimettere in salute la torre simbolo della città.

L’attesa, oggi, è tutta per i famosi tralicci che vennero usati per sostenere la torre di Pisa. Tralicci che dovrebbe arrivare in soccorso della nostra Garisenda.

Bruni fa sapere che si trovano a Cesena, nelle sapienti mani della ditta Trevi che sta verificando lo stato delle mega strutture che dovranno essere installate a breve. Il nodo è tutto lì: misurare al centimetro i tralicci, così da poterli montare senza problemi nel cantiere.

Da qui, la responsabile del restauro fa sapere che a breve ci sarà un sopralluogo degli esperti proprio a Cesena per valutare che tutto sia perfetto per il ’trasloco’ dei manufatti nella nostra città.

"Dobbiamo capire se va tutto bene o se sarà necessaria una variazione del progetto esecutivo del professor Massimo Majowiecki. Va controllato nel dettaglio lo stato dei tralicci prima didare il via alle attività di adattamento nel cantiere, propedeutiche alla posa dei due manufatti", spiega Bruni.

E proprio i vari interventi tecnici non possono partire, prima di questo test sui tralicci.

La responsabile del restauro della Torre, però, ribadisce che non c’è alcun ritardo, visto che l’avvio dell’operazione era prevista entro marzo, per poi proseguire con la posa vera e propria delle strutture nella prima metà di quest’anno.

Il primo passo, comunque, cioè il trasporto da Pisa a Cesena dei pali, è stato portato a termine, anche se per uno di essi – ammette Bruni – c’è stata qualche difficoltà tecnica di ’trasloco’.

A giorni, poi, dovrebbe arrivare il progetto esecutivo con tutti i dettagli operativi da parte della Soprintendenza.

Insomma, se dopo il sopralluogo tecnico si accenderà il semaforo verde, il maxi-intervento di soccorso della Garisenda sarà in linea con le previsioni.

Più complicata la situazione, invece, se la verifica sui tralicci evidenzierà qualche difformità. "Quello che sappiamo – ribadisce Bruni – è che dobbiamo finire i lavori a marzo del 2026, così come prevede il finanziamento con fondi Pnrr".

Rosalba Carbutti