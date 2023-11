Torrente Gaiana, completati i lavori per tappare le falle dell’argine

Si è concluso il cantiere per i lavori di somma urgenza sul torrente Gaiana, all’altezza di Medicina. La piena del 2 e 3 maggio scorsi (a cui è seguita quella del 15 dello stesso mese) aveva provocato, a valle del ponte della Trasversale di Pianura, il cedimento degli argini in tre punti sulla parte sinistra del corso d’acqua. L’allagamento delle campagne e della via Gaiana, che costeggiano il corpo arginale dell’omonimo torrente, aveva reso necessario evacuare gli abitanti con l’intervento dei mezzi di soccorso dei Vigili del fuoco, anche tramite elicottero.

Ora, i lavori sarebbero in quei punti sarebbero conclusi. "Si è lavorato con celerità per chiudere le tre rotture e intervenire sulle frane che si sono verificate – spiega la vice presidente della Regione, Irene Priolo –. L’intervento, portato avanti dai tecnici dell’Agenzia regionale per la Sicurezza territoriale e la Protezione civile, è costato circa 3 milioni di euro".

Oltre a contenere le tre falle mediante l’utilizzo di massi ciclopici (foto) e con il riporto di terra proveniente da cave, si sono protette le sponde ricostruite tramite la posa di materiali speciali, al fine di rafforzarle e impermeabilizzarle. Quindi, è stata ripristinata la viabilità di via Gaiana (che presentava voragini di diversi metri di profondità) e delle strade limitrofe, ricostruiti i fossi e svolta una pulizia completa, interna ed esterna, degli argini su entrambe le sponde - compresa la vegetazione che ostacolava il deflusso - nel tratto che va dalla SS 253 ’San Vitale’ alla sua confluenza nel torrente Quaderna. Il tutto per un tratto di oltre 5 chilometri.