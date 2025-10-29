"Torrente Ghironda, cassa d’espansione costruita all’80%"

Fiumi: lavori in corso per scongiurare le inondazioni. Il Comune di Anzola segnala avanzamento dei lavori che interessano i due maggiori corsi d’acqua del territorio anzolese. "Per quello che riguarda il torrente Lavino – scrive in una nota l’amministrazione comunale –, lo sfalcio degli argini e delle golene è proseguito durante tutta l’estate, dall’impianto di Forcelli fino a monte. Il tratto di argine interessato dalla rottura di un anno fa (che causò l’alluvione ndr) e completamente ripristinato viene periodicamente monitorato. Inoltre, dal ponte dell’autostrada verso monte per un tratto di oltre 8 chilometri, sono stati fatti lavori per allargare la zona a disposizione del corso d’acqua recuperando le attigue aree demaniali: questo intervento, eseguito sul territorio di Zola Predosa e di Monte San Pietro, ridurrà la velocità di trasferimento delle piene e produrrà un beneficio anche per il territorio a valle".

Prosegue poi la progettazione esecutiva e i lavori preliminari per le casse di espansione più a monte, interventi interamente finanziati per 5,6 milioni di euro. "Per quanto attiene il torrente Ghironda – si legge ancora nella nota –, i lavori relativi al primo lotto della cassa di espansione di Ponte Ronca hanno raggiunto l’80% dello stato di avanzamento e potranno già contribuire al miglioramento della sicurezza idraulica del territorio a valle, poiché consiste in un importante allargamento di un tratto del Ghironda. Se ne prevede il completamento entro quest’anno". Infine proseguono gli interventi di manutenzione straordinaria nell’alveo del torrente Lavino a cura dell’Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la Protezione civile.

p. l. t.