Torrente Ravone Bologna, iniziati oggi i lavori per posizionare una griglia anti-detriti

Bologna, 15 maggio 2023 – Cielo e previsioni si rifanno minacciosi: il Comune corre ai ripari sul Ravone, per scongiurare ulteriori esondazioni. Partono oggi i lavori per posizionare a monte del torrente una griglia/pettine che impedisca l’entrata nel tratto cittadino di rami, tronchi e detriti.

"Nell'ambito del Piano Nazionale del Dissesto Idrogeologico 2014-2020 il Comune di Bologna, con la preziosa collaborazione del Consorzio della Bonifica Renana, aveva richiesto a Governo e Regione il finanziamento di interventi a scala di bacino sui rii collinari che negli ultimi anni hanno evidenziato potenziali criticità – spiega una nota del Comune –. Diversi interventi sono già stati realizzati, inclusa la pulizia e il ripristino dell'efficienza idraulica del canale Navile”.

Griglia pronta entro settembre

Tra questi interventi è prevista anche l’opera volta a contenere concretamente sia il rischio occlusione dell'imbocco che il trasporto solido nel tratto tombinato del torrente Ravone, appartenente al demanio idrico regionale, attraverso la realizzazione di un pettine/griglia nell'alveo di monte.

L'intervento, che dovrebbe concludersi entro la fine di settembre, sarà realizzato a cura del Consorzio della Bonifica Renana, è cofinanziato dal Comune di Bologna, autorizzato dalla Regione secondo un progetto esecutivo redatto dal Consorzio della Bonifica Renana e approvato in sede di Conferenza dei Servizi il 16 febbraio scorso.

Il meteo: “Possibile allagamento di via Saffi”

A livello meteo, le previsioni di Arpae indicano un superamento del livello di preallarme con possibile conseguente allagamento di via Saffi e altri punti limitrofi. Oggi il Comune è intervenuto nuovamente nel tratto di propria competenza per ripulirlo da detriti. Su via Saffi, in prossimità del locale al civico 22, già sabato erano stati posizionati sacchi di sabbia per il contenimento delle acque limitandone il più possibile la fuoriuscita sulla pubblica via.

Oggi pomeriggio, fa sapere il Comune, verrà rafforzata la barriera e saranno posizionati altri bancali con sacchi di sabbia da utilizzare in caso di esondazione.

Un tecnico della protezione civile del Comune in questi giorni presidierà il Ravone. Come è successo anche venerdì scorso infatti, in caso di fenomeni metereologici eccezionali, il torrente può alzarsi repentinamente in pochi minuti.

Nella giornata di oggi inoltre il Comune darà informazioni capillari ai residenti con le istruzioni in caso di possibile esondazione.

Infine è stato convocato dall’Amministrazione il proprietario del negozio destinatario del provvedimento dei VVF, per fare il punto dopo l’ordinanza emessa sabato.