"Torrente Savena ostruito. Servono subito interventi"

"La situazione del torrente Savena sotto al ponte della Ponticella è imbarazzante: servono interventi". "Ho presentato un’interrogazione alla Giunta regionale per denunciare le gravi criticità idrauliche che affliggono il torrente Savena nel tratto che attraversa Ponticella, una zona già duramente colpita dalle alluvioni del 2023 e del 2024" premette Marta Evangelisti, presidente FdI in Regione.

A farle eco Alessandro Sangiorgi, capogruppo a San Lazzaro e Fabio Schiassi, consigliere a San Lazzaro: "Le segnalazioni ricevute da cittadini e residenti parlano chiaro: il torrente versa in condizioni preoccupanti, con tronchi, detriti e cataste di legna che ostruiscono l’alveo e ne compromettono il deflusso. La scarsa manutenzione ordinaria e straordinaria ha aggravato la vulnerabilità idrogeologica dell’area, causando danni a infrastrutture, terreni e abitazioni private". I tre di FdI, Evangelisti, Sangiorgi e Schiassi, poi, aggiungono: "La Regione, attraverso l’Agenzia per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile, ha il dovere di pianificare e coordinare gli interventi di messa in sicurezza del reticolo idrografico. Ma a oggi, i cittadini di Ponticella non hanno visto alcuna risposta concreta. Per questi motivi abbiamo chiesto quali interventi siano stati programmati per il torrente Savena e come la Regione intenda supportare Comune e Regione. La sicurezza del territorio non può essere rimandata. I cittadini di Ponticella meritano risposte, ma soprattutto interventi immediati e strutturali. Non possiamo aspettare la prossima alluvione per agire".

A replicare l’amministrazione comunale sanlazzarese per voce dell’assessora Sara Bonafè: "La situazione della Ponticella, così come quella di altre zone della nostra città colpite dalle alluvioni dello scorso anno, è sempre al centro dell’attenzione dell’amministrazione comunale che, al netto delle proprie competenze, ha costantemente segnalato e formalizzato alla Regione la presenza di tutte le situazioni problematiche in maniera puntuale, in un’ottica di collaborazione tra enti. Così come il Comune ha già dato avvio alla progettazione e successivamente alla programmazione di un intervento urgente per risolvere le criticità legate al tombamento del Rio Brolo che proprio alla Ponticella ha causato danni rilevanti nelle ultime due alluvioni".

Zoe Pederzini