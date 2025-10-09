Torsione della Garisenda, il Comune: lavori più lenti a costo di perdere i fondi del Pnrr

Bologna, 9 ottobre 2025 – I 5 milioni di euro del Pnrr per la Garisenda sono a rischio, almeno una parte di quelli previsti dal ministero per il salvataggio della più bassa delle Due Torri, simbolo della città di Bologna.

Lo ammette lo stesso Comune, che fa il punto della situazione dopo l’allarme lanciato ieri (è stata rilevata una rotazione verso via Zamboni) e l’incontro di oggi al Ministero della Cultura. A preoccupare i tecnici è il fatto che questa torsione “potrebbe essere legato agli interventi effettuati sino ad oggi”. Ossia, la cura sta causando un danno: nell’ambito delle operazioni propedeutiche al posizionamento dei tralicci che vennero usati per salvare la torre di Pisa, infatti, sono stati rimossi basoli per la verifica degli impianti sotterranei. Ma sono proprio – pare – queste operazione ad avere innescato la millimetrica rotazione della torre verso nord. Questo induce i tecnici a una maggiore cautela che però si traduce in un allungamento dei tempi e nel rischio, quindi, di perdere almeno una parte dei finanziamenti del Pnrr.

“Ai tecnici del Ministero della Cultura è stato sottoposto un nuovo cronoprogramma dei lavori che potrebbe incidere sulla rigidità delle procedure Pnrr – scrive infatti il Comune –. I tecnici di Ministero e Comune faranno un approfondimento nei prossimi giorni per capire se è possibile, ed in quali termini, rimodulare il finanziamento, eventualmente anche riducendolo”.

Il punto è che i fondi del Pnrr sono vincolati a essere spesi entro un determinato periodo (e i bolognesi ormai lo sanno bene, viste le marce forzate a cui sottoposti i cantieri del tram che devono essere chiusi entri il 2027). “L'uso di un finanziamento Pnrr soggetto a stringenti limiti temporali si è rivelato non essere adeguato alla luce del perfezionamento delle indagini e delle campagne di monitoraggio, che suggeriscono di svincolare i lavori da scadenze amministrative. Questo per la stessa natura dell’intervento di messa in sicurezza, che non ha una regola d’arte definita, e definibile, in partenza”.

E quindi? Per il bene della Garisenda si procederà con calma e “se questo dovesse comportare la rimodulazione o riduzione dei fondi Pnrr, la loro sostituzione con altre fonti di finanziamento, o il non potersene avvalere, il Comune farà ovviamente fronte agli investimenti ulteriori necessari”.