Torta Grassa prodotto tipico nel Tagliere dei Salsamentari

Un doppio prestigioso riconoscimento per la Torta Grassa: il prodotto tipico di Castiglione dei Pepoli entra a far parte del Tagliere dei Salsamentari Bologna, insieme con altri prodotti tipici del territorio, ed è riconosciuto De.Co. Bologna. Il progetto è nato dal desiderio di valorizzare il prodotto da parte dei fratelli Alessandro e Gianpietro Fanti, titolari della macelleria La bottega della carne di Castiglione. Iniziativa sostenuta dall’amministrazione comunale che ha subito inoltrato la domanda per la De.Co. Bologna.

"La torta grassa è il più tipico dei piatti castiglionesi, dato che si mangia solo qui e solo nel capoluogo - spiega il sindaco di Castiglione dei Pepoli Maurizio Fabbri che ha pensato di candidare la torta anche a De.Co. Bologna -. Valorizzarlo è un omaggio alla nostra tradizione ma anche un’occasione per mettere in risalto la nostra gastronomia con le ricadute conseguenti, anche dal punto di vista turistico. Ringrazio i fratelli Fanti per aver lavorato tanto a questo riconoscimento che genererà effetti positivi su tutto il territorio. E ringrazio Salsamentari Bologna 1876 per aver apprezzato il nostro prodotto, che così diventerà conosciuto anche a Bologna e da qui in tutto il mondo".

La torta grassa è un timballo di riso, insaporito da ingredienti della cucina povera montanara. Tale piatto viene consumato sia come aperitivo sia come piatto unico. Da sempre è consumato nei giorni di festa, anche se con la modernità è diventato di ‘moda’ consumarlo quando si vuole, soprattutto come aperitivo, sorseggiando un calice di Pignoletto o Prosecco.