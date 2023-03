I veri tortellini di Bologna a New York: lo chef pompiere Cacciatori spopola negli Usa

Giancarlo ‘Wendy’ Cacciatori ha portato i veri tortellini negli Usa

Bologna, 8 marzo 2023 – Serviti nella fondina appena scolati sembrano uno sbaglio. Ma quando il cameriere si avvicina col pentolino di rame per aggiungere il brodo a piacere, i dubbi scompaiono. Sono i tortellini bolognesi fatti in casa con la ricetta di ‘Nonna Beppa’ che lo chef Giancarlo ‘Wendy’ Cacciatori presenta con orgoglio nel suo locale al numero 290 di Hudson Street a Soho, a Manhattan. L’Emilia Romagna ha la cucina regionale migliore d’Italia: ecco la classifica Da dieci anni negli Stati Uniti ‘Wendy’ fa la spola tra New York e Miami e ha già aperto tre ristoranti, ‘Via Emilia 9’ e ‘Via Emilia Garden’, tutti con la stessa formula: servire l’autenticità della cucina emiliana. Avrebbe voluto chiamare ‘Via Emilia’ anche il sofisticato locale di Soho, ma il nome era già preso e allora si è rifugiato in quello della vecchia nonna che da ragazzo gli aveva insegnato la ricetta a San Giovanni in Persiceto dove è nato. I migliori ristoranti dell’Emilia Romagna nella top 100 di TheFork, uno è sul podio: ecco quali sono "In Florida oggi c’è la metà di New York che si è trasferita col Covid, ma anche molto Centro e Sud America e nei primi...