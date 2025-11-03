Tortellini, mortadelle e formaggi tra pneumatici e insetti: sequestro da 13 tonnellate nel pastificio di Bologna

Bologna, 3 novembre 2025 – Prosciutti, mortadelle, formaggio grattugiato, latticini, conserve di pomodoro, per un totale di 13mila chili di prodotti alimentari, per un valore di oltre 90mila euro, sono stati sequestrati dai carabinieri del Nas a seguito di un controllo in un pastificio che ha portato alla scoperta di un magazzino privo della prevista notifica sanitaria.

Pessime condizioni igieniche nel capannone

Il capannone, di oltre 500 metri quadri, abusivamente allestito, usato per stoccare decine di tonnellate di alimenti, è stato scoperto a poche centinaia di metri dall’impianto produttivo. I militari del Nas hanno accertato che le condizioni igienico-sanitarie e strutturali dell’intero magazzino erano critiche e assolutamente non idonee all’impiego a cui era stato destinato in quanto erano presenti non solo polvere e ragnatele, ma anche residui di legname e altri detriti sui pavimenti.

Insetti e tipo dai buchi nelle saracinesche

Inoltre, le saracinesche presentavano dei fori strutturali e delle ampie fessurazioni sugli infissi, tali da permettere l’accesso di insetti, infestanti, striscianti e roditori, il tutto in violazione delle misure minime pest-control.

All'interno del magazzino, vicino ai prodotti alimentari, erano conservati anche macchinari in disuso, materiali di risulta e altri generi non attinenti all’attività commerciale, come ad esempio diversi treni di pneumatici impilati.

Teglie sporche vicine al cibo

All’interno del laboratorio poi è stata ravvisata una estrema sovrapposizione di diverse produzioni alimentari con elevatissimo rischio di reciproca contaminazione e una parte del locale era stato indebitamente adibito per il lavaggio degli utensili, delle teglie e dei contenitori sporchi delle carni lavorate.

È stata riscontrata anche una eccessivamente prolungata conservazione a temperatura ambiente, in fase di confezionamento, di tortellini e altri preparati gastronomici che dovrebbero rimanere alla costante temperatura di 0/+6°C.

La maxi multa

A seguito della tempestiva segnalazione da parte dei militari del Nas, l'Ausl ha emesso importanti provvedimenti prescrittivi e correttivi a carico della gestione aziendale e sono state elevate sanzioni per un totale di 5mila euro.