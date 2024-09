Tortellini al primo posto come “comfort food” per il New York Times, ma nella foto sono irriconoscibili

Bologna, 28 settembre 2024- Le foglie che iniziano a cadere dagli alberi, l’inizio della scuola, le temperature che scendono: è autunno, e la prima cosa che viene voglia di preparare sono i classici “comfort food”, quei piatti che riscaldano il cuore, oltre che il corpo. Per gli emiliani non c’è alcun dubbio, il cibo “di conforto” per eccellenza sono i tortellini in brodo, quelli che prepara la nonna ogni domenica. A pensarla così però non solo solo i bolognesi e modenesi: i classici “turtlén” viaggiano ormai oltreoceano, raggiungendo così il cuore di moltissimi americani. A metterli primi in classifica come “comfort food perfetti per l’autunno”, è infatti un articolo del New York Times di Margaux Laskey, ripubblicato con fierezza dall’ex sindaco di Modena Giancarlo Muzzarelli sul suo profilo facebook: “Oggi il New York Times elencando i piatti comfort per la stagione autunnale ha messo al primo posto i tortellini. Impossibile dargli torto” commenta. Dunque dopo la polemica estiva scoppiata a seguito di un articolo della medesima testata newyorkese scritto da Ilaria Maria Sala, che dopo aver vissuto anni a Bologna, la accusava di essere ormai diventata una “città della mortadella”, un polo turistico in cui il cibo si era preso tutto, ne apprezza adesso le tradizioni culinarie più antiche. Certo, l'autenticità del piatto è stata rivisitata in chiave americana: molti, osservando la foto e la ricetta della "Tortellini Soup” (Zuppa di Tortellini letteralmente), stentano a riconoscere il proprio piatto del cuore. “Un brodo cremoso al pomodoro con verdure, con cuscini di teneri tortellini comprati in negozio, a cui molti spesso aggiungono una sbriciolata di salsiccia italiana per renderla ancora più saziante”: non è esattamente la ricetta che un emiliano consiglierebbe a chi chiedesse una buona scodellata di tortellini, ma il cibo è fatto anche per essere modificato in base ai gusti e alle tradizioni locali, e indubbiamente anche questa particolare versione rientra nei “comfort food” autunnali da gustare quando fuori inizia a fare freddo, e si ha solo voglia di un bel piatto caldo.