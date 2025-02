Tortorici, ’Diciannove’ d’esordio: "Prima sul set con Guadagnino"

Giovanni Tortorici con il film Diciannove, decide di esordire alla regia mettendo al centro della storia un se stesso di dieci anni fa. E Leonardo Gravina, il ragazzo fuori sede protagonista che cerca un suo posto nel mondo, diventa specchio di tante giovani e tanti giovani che quel momento di passaggio dalla vita in famiglia all’autogestione esistenziale, lo vivono in un frullatore di emozioni estreme. Ecco perché la Fandango ha deciso di dare la possibilità a tutti i diciannovenni, oggi anche a Bologna, di vedere gratuitamente il film all’Odeon, presentato alle 21 da Tortorici. Nel suo esordio autobiografico prodotto da Luca Guadagnino, conosciuto sul set di We Are Who We Are, il regista palermitano ventottenne sceglie un linguaggio cinematografico molto definito.

Tortorici, quanto è sorprendente e sconfortante, per citare il singolo dei Fontaines D.C. ’It’s amazing to be young’ ovvero ’è sorprendente essere giovani’, avere 19 anni per Leonardo?

"È deprimente: c’è questo doppio lato della medaglia della famosa incoscienza giovanile, che da una parte può portare allegria, esperienze di felicità e dall’altra può davvero non giovare se sei in una situazione problematica".

Come ha pensato di girare questo film che incorpora vari effetti cinematografici come il ralenti e altri linguaggi come l’animazione?

"La mia formazione, che è quella di Leonardo, è soprattutto letteraria e ho sempre fatto una profonda riflessione sul linguaggio. Nel cinema ho trasferito questa ricerca nell’immagine, nei movimenti di camera, nel montaggio e penso siano strumenti fondamentali per raggiungere quel realismo che cercavo in questo film molto introspettivo dove poteva essere difficile rendere la diversità con un linguaggio classico. Mi sono aiutato con uno più estroso".

Come ha vissuto l’esperienza sul set con Guadagnino?

"Oltre a essere un grande regista, Guadagnino ha permesso a me e ad altri ragazzi aiuto registi, di assistere a processi creativi fondamentali della messa in opera della serie. Ci invitava al montaggio o alle prove con gli attori: abbiamo osservato processi anche segreti della realizzazione di un film".

Benedetta Cucci