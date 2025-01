Tosi racconta l’odissea del medico nei lager tedeschi

Per celebrare il ‘Giorno della memoria’ domani alle 20,45 all’auditorium ‘Le scuole’ a Pieve di Cento in via Rizzoli è in programma la conferenza di Fabrizio Tosi (Aned Bologna) dal titolo ‘Tracce di Memoria’. L’incontro ha per oggetto l’odissea di Renzo Rodondi, medico pievese, tra Mauthausen, Auschwitz e Buchenwald. Tosi presenterà anche il progetto di una pubblicazione sugli internati militari pievesi. Sempre domani ma a San Giovanni in Persiceto, alle 21, appuntamento al teatro Fanin con ‘Il libro’, spettacolo liberamente ispirato al ‘Mein Kampf’ di Adolf Hilter. Lo spettacolo è promosso dall’istituto di istruzione superiore Archimede ed è interpretato da studenti. Alle 20,30, nella sala polivalente della biblioteca comunale in piazza Giovanni XXIII, verrà proiettato il film ‘La zona di interesse’, di Jonathan Glazer, ingresso gratuito.