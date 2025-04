Via Mattei rossoblù, il ‘totem’ del Carlino illumina la notte. “Rispecchia Bologna”

Bologna, 5 aprile 2025 – Un faro rossoblù nella notte in via Mattei. Il totem del Carlino risplende davanti la sede della redazione, illuminando l’intera strada. Sono diverse le persone che si sono fermate per scattare una foto al totem splendente e addobbato dai colori della squadra.

Il totem davanti al Carlino illuminato da Radio Sata con i colori del Bologna (Schicchi)

L’iniziativa promossa dal nostro giornale con Radio Sata, segue la grande prestazione di martedì sera da parte della squadra guidata da Vincenzo Italiano nella semifinale di Coppa Italia contro l’Empoli. In attesa della determinante sfida di domani sera al Dall’Ara contro il Napoli.

Il totem davanti al Carlino illuminato da Radio Sata con i colori del Bologna (Schicchi)

“Replichiamo con grande piacere l’illuminazione avvenuta lo scorso anno. Cogliamo anche l’occasione per ribadire la vicinanza del Carlino alla comunità, dopo che la settimana scorsa ha festeggiato i suoi 140 anni a palazzo Re Enzo. Ecco, credo che riaccendere il totem non sia solo un simbolo importante del tifo per la nostra fantastica squadra del cuore, ma sono dell’idea che raffiguri anche la nostra prossimità al territorio e alla sua gente”, spiega Luca Tagliavini, titolare di Radio Sata, azienda nata oltre 70 anni fa e condotta insieme con i soci Angelo Tagliavini, Lorenzo Tagliavini e Mattia Bonetti.

L’obiettivo, anche se non dichiarato, è il ritorno nell’Europa dei grandi. Ovvero agguantare la Champions League per il secondo anno consecutivo. Questo Bologna, però, dà la sensazione di poter battere chiunque e non si pone limiti. Un clima fantastico che crea un rapporto città-squadra che non ha eguali nel nostro Paese. Così anche Tagliavini si interroga sul dove possano arrivare questi ragazzi: “Sono molto scaramantico. Per tornare in Europa servirà tanta concentrazione e non sedersi sugli allori”, sottolinea.

Tecnologie all’avanguardia e passione. Due ingredienti fondamentali che caratterizzano l’impegno dell’azienda bolognese. Per questo il totem del Carlino illuminato di rossoblù grazie alle luci di Radio Sata non è altro che un ulteriore tassello nel panorama di sentitissime rassegne che tutta Bologna continua a mettere in campo per sostenere con forza e con passione la volata verso la Champions della squadra di Vincenzo Italiano, dopo una stagione che già oggi si può definire straordinaria.

Tra le manifestazioni d’amore per il Bologna c’è anche ‘Vetrine Rossoblù’. L’iniziativa che invita i commercianti a decorare di rosso e blu i vetri della propria attività ed è sintomatica del legame tra squadra, tifosi e tessuto economico. ‘Vetrine Rossoblù’ è promossa da Confcommercio Ascom, Emil Banca, Bologna Calcio, e Associazione Commercianti RossoBlu, Fiera, Bologna Welcome, Centergross, Aeroporto ed èTv.