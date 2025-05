Toto-Conclave, Zuppi ‘papabile’ anche per i bookmaker. Ed è terzo sui social

Bologna, 2 maggio 2025 - Manca poco al Conclave del 7 maggio e i bookmaker internazionali sono già scatenati sul toto-Papa. Negli aggiornamenti in tempo reale sul successore di Papa Francesco, aumenta le sue chance anche il cardinale Matteo Zuppi, arcivescovo di Bologna, e presidente della Cei, da subito considerato tra i ’papabili’. Sebbene lui si schermisca da giorni (“sono in apnea, peggio di Maiorca”), le sue possibilità – stando alle varie agenzie di scommesse – restano alte.

Il cardinale Matteo Zuppi a Roma: è tra i 'papabili' per il dopo Francesco

Le quote

Se, infatti, stando ad Agipronews, il ghanese Peter Turkson, potenzialmente il primo ‘Papa nero’ della storia, è sceso da 7 a 5 sull’agenzia di scommesse William Hill, subito dopo c’è il ‘nostro’ Zuppi, passato da 9 a 6,50. Don Matteo, però, è tallonato da Pierbattista Pizzaballa, il patriarca di Gerusalemme dei Latini, ora a quota 7,50 rispetto all’11 di inizio settimana. A prendere quota anche Jean-Marc Aveline, l’arcivescovo di Marsiglia, ’protetto’ di Bergoglio e come lui un outsider: il francese nuovo Pontefice si gioca a 33. Il favorito, però, resta sempre il segretario di Stato Pietro Parolin: lui è in pole, a 3,50 volte la posta.

Le posizioni sui social

Sui social è sempre Parolin in prima linea: stando a una ricerca di Arcadia, che ha monitorato le interazioni social aventi come oggetto il Conclave, il segretario di Stato incassa il maggior numero di interazioni su X, scalzando dal primo posto il cardinale filippino Luis Antonio Tagle (che anche lui vanta legami con Bologna, avendo scritto del Concilio Vaticano II). Zuppi, però, non molla e recupera consensi piazzandosi terzo in classifica. Un ottimo risultato considerando che non ha ancora creato profili personali ufficiali.