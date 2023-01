Tour contro la chiusura degli sportelli bancari con il sindacato Uilca

La campagna itinerante "Chiusura filiali? No, grazie", promossa dal sindacato Uilca contro la desertificazione bancaria. Un van personalizzato Uilca girerà il Paese per tutto il 2023 con iniziative, dibattiti e interviste, coinvolgendo le comunità e le istituzioni locali e politiche sul tema. Inoltre, sarà possibile partecipare al sondaggio Uilca che misurerà l’impatto del fenomeno. Città simbolo della desertificazione in corso: a Bentivoglio, dal 2020 al 2021, sono stati tagliati 2 sportelli bancari e Bologna, dove dal 2015 al 2021 sono stati chiusi 204 sportelli, per un calo pari al 28,5%. E il tour parte proprio martedì 31 gennaio, dalle ore 10,30 alle 13,30, a Bentivoglio, in piazza dei Martiri della Libertà e in via Marconi 35, in prossimità dell’ospedale di Bentivoglio, con la presenza annunciata della sindaca Erika Ferranti. Seguono, mercoledì 1° febbraio, Bertinoro e giovedì 2 febbraio Bologna dalle ore 10,30 alle ore 13,30 in piazza dell’Unità. Alle ore 11 è previsto un incontro stampa con la partecipazione di Stefano Bonaccini, presidente della Regione, Fulvio Furlan, segretario generale Uilca e Giuliano Zignani, segretario generale Uil Emilia-Romagna. "Le filiali costituiscono un presidio di sviluppo e sostegno per i territori e le comunità e di vicinanza alla clientela. Se mancano soggetti legali e regolati per erogare credito e gestire le risorse economiche, si rischia di lasciare spazi all’illegalità", commenta il segretario generale Uilca Fulvio Furlan.

z. p.