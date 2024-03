Tour de France, ecco i Bike Park. Lezioni e premi per i più giovani

"Ciao mamma, ciao papà, mi preparo per il Tour de France!". È così che tutti i bambini e le bambine dai 4 agli 11 anni, della Città metropolitana, scaldano le gambe in vista della tappa bolognese del Tour de France, il 30 giugno. Dal 6 aprile al 25 maggio sarà possibile fruire gratuitamente dei sei Bike Park che ogni sabato, dalle 10 alle 12, metteranno a disposizione istruttori. Grazie a questa campagna, i ciclisti del domani riceveranno alcuni gadget del Tour e un libretto dove tenere traccia delle lezioni e delle uscite a cui si parteciperà. Chi raggiungeà i 10 punti avrà diritto a un posto riservato in tribuna ‘vip’ per assistere all’arrivo in piazza VIII agosto.

"Il Tour è anche un volano per la cultura ciclabile delle nuove generazioni", afferma Mattia Santori, presidente del territorio turistico Bologna-Modena. Le giornate si terranno a Bologna nel centro sportivo Due Madonne e al parco Nicholas Green; a San Lazzaro e Casalecchio nei rispettivi bike park; all’Osservanza a Imola e agli impianti sportivi di Vado.

Giovanni Di Caprio