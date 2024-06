Tour de France a Bologna: telecamere spente per il centro e sulle preferenziali

Bologna, 25 giugno 2024 – Si avvicina a grandi pedalate l’arrivo del Tour de France a Bologna: domenica 30 i campioni percorreranno la città in lungo e in largo per due volte, per la gioia degli sportivi ma causando non pochi problemi alla viabilità.

Il percorso e gli orari del passaggio del Tour de France a Bologna

Per contenere i problemi, il Comune ha deciso di chiudere le strade interessate dal percorso mezz’ora dopo quanto previsto: il traffico sarà bloccato quindi non più dalle 12.30 ma dalle 13. Le strade saranno poi riaperte dopo il passaggio della corsa e dei veicoli ufficiali cioè alle 16,30 circa per quel che riguarda il percorso di ingresso (sotto l’elenco completo) in città e alle 18,30 per quelle del doppio circuito cittadino (sotto l’elenco completo).

Via del Pallone e il tratto di via Irnerio che va da via del Pallone a via Indipendenza restano invece chiuse dalle 20 di sabato 29, fino alle 22 di domenica 30.

Il Comune ha poi deciso di lasciare aperti i viali esterni ‘sud’ (tra porta San Mamolo e Porta Santo Stefano), fino alle 15. In questo modo tutti i residenti a sud di questo tratto potranno scendere, fino a quell’ora, per esempio da via San Mamolo o Castiglione per uscire da via Murri.

Facile immaginare gli ingorghi, pur in una domenica di fine giugno in cui il meteo pare lasciare finalmente uno spiraglio di sole. Per questo, tutte le telecamere Sirio (che sorvegliano l’accesso al centro) e Rita (sulle preferenziali) saranno spente tra le 7 e le 19 di domenica 30.

Infine per la giornata di domenica 30 giugno saranno sospesi i mercati di vendita diretta di prodotti agricoli in piazza Carducci e in piazza Aldrovandi.

Si ricorda inoltre che su tutte le vie coinvolte dal percorso (sia quelle di ingresso in città che sul doppio circuito) è disposto il divieto di sosta con rimozione forzata per garantire la sicurezza dei ciclisti e delle persone che assisteranno alla corsa a bordo strada, a partire dalle 18 di sabato 29 giugno fino al termine della manifestazione, quindi indicativamente fino alle 18.30 di domenica 30 giugno.

Si ricorda infine che lungo tutte le vie attraversate dalla corsa, per questioni di pubblica sicurezza saranno rimossi o spostati i cassonetti del conferimento rifiuti già a partire da sabato 29 giugno. I cassonetti saranno collocati, laddove possibile, nelle strade adiacenti al percorso. Vista la ridotta disponibilità di cassonetti si suggerisce di conferire i rifiuti entro venerdì 28 giugno o da lunedì 1 luglio.

Le strade del percorso di ingresso in città sono: via Alberto Mario, rotonda Orsola Mezzini, via Alberto Mario, via della Battaglia, via Card. Gil Alvarez Carrillo de Albornoz, via Benedetto Marcello, via Torino, rotonda Caduti Italiani in Missione di Pace, via Po, via Emilia Levante, via Giuseppe Mazzini, piazza di Porta Maggiore.

Il doppio circuito cittadino interessa invece: i viali da porta Maggiore a porta San Donato, le vie Irnerio, Mille, Marconi, Piazza Malpighi, Sant’Isaia, Andrea Costa, Irma Bandiera, San Luca, Montalbano, Casaglia, Saragozza fuori porta e di nuovo i viali da porta Saragozza a porta San Donato.