Tour dell’Appennino per il vice ministro alle Infrastrutture Galeazzo Bignami

Nella giornata di oggi il vice ministro alle Infrastrutture Galeazzo Bignami visiterà alcuni comuni dell’Appennino. Alle 12.30 sarà a Castel d’Aiano, comune in cui domenica e lunedì si vota per eleggere il nuovo consiglio comunale, poi alle 15 salirà a Lizzano e scenderà a Gaggio Montano alle 16.30. Alle 18 sarà a Baigno, una frazione di Camugnano, un’altra realtà che è chiamata a rinnovare le sue cariche amministrative essendo la giunta comunale arrivata alla sua scadenza naturale. Questo tour si chiuderà in serata a Vergato (ore 19.45) dove parteciperà al convegno, organizzato da Cna Bologna, dal titolo "Strada statale Porrettana, un nodo da sciogliere". Tra i interventi previsti anche quelli dei sindaci del territorio. La realizzazione di un’opera che consenta un collegamento veloce tra la città e la montagna è una questione annosa che fino ad ora non trovato soluzione. Ora con l’interessamento di Bignami finalmente sono sul tavolo due opere diverse: l’adeguamento della Porrettana o la realizzazione di una Bretella Reno – Setta, che partendo dalla località Carbona arrivi a Pian di Setta per poi collegarsi al casello autostradale di Rioveggio.