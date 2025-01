Tour gratis con . Palazzo Bentivoglio

Alla Pinacoteca si ammira l’arte e non si paga il biglietto. Succede oggi, il 25 gennaio e il primo febbraio grazie a Palazzo Bentivoglio che mette a disposizione ingressi gratuiti prenotabili su Eventbrite e invitando in particolare a un approfondimento su Elisabetta Sirani, a partire dalle due Allegorie in prestito alla Pinacoteca nelle sale dedicate al Barocco della collezione permanente, ’Allegoria della Liberalità’ e ’Allegoria dell’Onore’. I due dipinti, un tempo parte della collezione privata dello studioso Carlo Cesare Malvasia e oggi in quella di Palazzo Bentivoglio, saranno raccontati all’inizio di questa visita speciale dallo storico dell’arte Tommaso Pasquali che introdurrà il pubblico alla conoscenza dei due capolavori giovanili della pittrice; poi il percorso proseguirà liberamente e in autonomia. A partire dal 17 gennaio e fino a fine mese tornano anche le visite guidate alla mostra ’Riassunto delle puntate precedenti’, a cura di Tommaso Pasquali, che ricostruisce nei sotterranei di Palazzo Bentivoglio la prestigiosa raccolta di opere d’arte dei coniugi Stame Lanteri, raffinati collezionisti bolognesi. Conservata al piano nobile dell’edificio cinquecentesco, la raccolta Stame-Lanteri si struttura e cresce progressivamente tra gli anni Quaranta e gli anni Ottanta del Novecento: la mostra racconta dunque una collezione rimasta per anni invisibile, ricostruendo scelte, orientamenti e intuizioni di Antonio Stame e Vincenzina Lanteri, proponendo al pubblico un viaggio unico negli anni centrali del Novecento.

b. c.