Tour di Lepore in Bolognina, l’allarme dei commercianti: “Qui è una terra franca”

Bologna, 3 ottobre 2023 – Lo spaccio "è in pieno giorno" e i pusher "invogliano anche i ragazzini", e poi “chi non vive o non lavora in Bolognina non si può rendere conto di cosa stiamo vivendo noi adesso”. Alcuni commercianti della Bolognina hanno affrontato il sindaco Matteo Lepore, che da tempo aveva programmato il suo tour in quartiere. Sul ‘marciapiede’ del confronto, acceso ma composto nei toni, il sindaco si è visto ripresentare una serie di istanze storiche che riguardano la Bolognina, le stesse più o meno che anni fa gli venivano fatto presente quando era assessore al Commercio: sos sicurezza, spaccio a cielo aperto, cittadini spaventati dalla delinquenza.

Tra i più attivi negli appunti al primo cittadino è stata Simona Bentivogli, storico riferimento del comitato Progetto Bolognina. “Io stessa, che ci vivo e lavoro, in alcuni momenti ho visto delle realtà che non avevo mai visto – ha detto Bentivogli, con il sindaco assieme ad altri residenti -. E’ diventata una ‘terra franca’", c’è anche gente che “dorme in macchina e ragazzi che si drogano tranquillamente sulle rampe delle cantine". Anche piazza dell'Unità "dopo un certo orario è out, tant'è che quando abbiamo fatto la festa – ha continuato la commerciante, anche presidente circoscrizionale di Ascom - abbiamo messo delle ragazze e dei ragazzi che ballavano e a un certo punto sono stati accerchiati dagli spacciatori".

Davanti a questo quadro, Lepore ha risposto che occorre “Occorre un lavoro quotidiano sul degrado e il rispetto delle regole, questo è fondamentale perché le persone non devono avere la percezione che tutto è permesso, ma è svuotare il mare con il secchiello – ha affermato Lepore -, se non riusciamo a ottenere che in alcune zone ci siano delle indagini e vengano stroncate alcune organizzazioni. Perché chiaramente quelli che girano in bici e spacciano non sono liberi professionisti, diciamo, ma sono sicuramente parte di un'organizzazione che magari dà loro un alloggio, soldi per organizzarsi, le bici. Ci sono i pali, ci sono alcuni bar che li aiutano e queste cose le dobbiamo stroncare, ma è compito dello Stato". Intanto, in particolare per via Matteotti "dobbiamo dare un colpo d'ala sulla pulizia e anche sulla gestione del portico", ha rimarcato Lepore, segnalando l'uscita di un bando per sostenere i commercianti su questo fronte. Infine, nel corso del faccia a faccia con residenti e commercianti emerge anche il tema della videosorveglianza su cui la capo di gabinetto con delega alla Sicurezza, Matilde Madrid, ha riferito: "Abbiamo un progetto pronto da mandare alla Prefettura, che lo deve approvare in accordo con il ministero, per chiedere il cofinaziamento per nuove telecamere".

Su questi temi, oggi che Lepore è sindaco "dice le stesse identiche cose che diceva nel 2011 quando era assessore", lo ha contestato Vincenzo Menna, consigliere di Quartiere di opposizione. Ma le segnalazioni per il sindaco non riguardano solo la criminalità. C'è ad esempio il "rusco" sparso in giro perché i negozi non si accordano con Hera, sostiene il residente Ettore Zucchini, portando l'attenzione anche sul passaggio di bici e monopattini sotto i portici.

Altro tema: "Taxi e bus lungo via Matteotti, se prendono la dritta dal ponte di Galliera, i suoi 30 chilometri orari glieli salutano molto facilmente – ha detto Zucchini al sindaco - e anche i 50 molto probabilmente. Poi tutti gli autisti hanno le cuffiette, cosa che dovrebbe essere vietata. Sono tutte sciocchezze, ma ne risolva una". Il residente, ad esempio, propone di mettere un autovelox all'uscita dal ponte e senz'altro Tper "va in rovina, per tutti quelli che vanno a più di 50 orari". E Lepore: "Bene, ci lavoriamo".

A proposito del poliziotto di quartiere, al termine dell'incontro con i commercianti Lepore ha approfondito il tema parlando all’agenzia Dire: la Polizia Locale "ha una cinquantina di agenti in ogni quartiere e abbiamo messo anche le unità cinofile. Purtroppo invece la Polizia di Stato non riesce a mantenere il servizio dei poliziotti di quartiere perché riesce a farlo solo a spot, in alcuni periodi, proprio perchè non ha sufficiente personale". Per il sindaco "sarebbe importante che il servizio a livello di ministero fosse ripristinato ma servono almeno 200 agenti in più. Finché non ci saranno assunzioni e una dislocazione di risorse di personale su Bologna anche il poliziotto di quartiere rimarrà un'illusione", ha concluso il sindaco.

Attacca invece Fratelli d’Italia. “La realtà è che il Comune è il grande assente in Bolognina. Senza una buona illuminazione notturna, telecamere capillari collegate al pronto intervento e la presenza di vigili urbani durante il giorno, gli sforzi della forze dell'ordine, che ringraziamo per il loro lavoro, vengono vanificati". Fdi ha replicato così alle dichiarazioni rilasciate dal sindaco durante l'incontro con commercianti della Bolognina. "La situazione in Bolognina è e rimane insostenibile, per i residenti e per i commercianti. Lepore, per cercare di mettere una pezza alle sue negligenze, scarica il barile sul Governo”.