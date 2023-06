Tour operator da 25 paesi per ’Cities’

Ieri mattina a palazzo ‘Re Enzo’ è avvenuto il taglio del nastro della seconda edizione di ‘Cities Emilia-Romagna’. All’inaugurazione erano presenti l’Assessore regionale al Turismo Andrea Corsini, i direttori di Confcommercio e Confesercenti Emilia-Romagna, Pietro Fantini e Marco Pasi, Mattia Santori Consigliere delegato al turismo con il coordinamento della destinazione turistica metropolitana, Cristiano Casa presidente della destinazione turistica Emilia e Chiara Astolfi direttrice della destinazione Romagna.

Da lunedì 12 fino a domani, saranno quarantaquattro i tour operator da tutto il mondo per commercializzare i prodotti turistici delle città della nostra regione. Il workshop ha come obiettivo principale quello di dare spazio alle destinazioni turistiche e al patrimonio culturale presente in Emilia-Romagna, sono infatti ben 2.300 siti culturali, tra musei, teatri storici, luoghi d’arte contemporanea e altre sedi sparse, anche non strutturate, di beni culturali. Al centro del ’ tavolo delle contrattazioni’: città, borghi, castelli, dimore d’epoca, monumenti patrimonio Unesco, enogastronomia, festival, eventi e itinerari culturali. "Cities è un grande appuntamento legato alla riviera, alle città d’arte e i borghi, i quali forniscono esperienze straordinarie per turisti. Rilanciamo con forza e continuiamo ad investire sul turismo e sul marketing del territorio", annuncia soddisfatto Corsini. "Abbiamo tour operator da 25 paesi in questo appuntamento fondamentale perché ci mettiamo in mostra e accogliamo anche chi porta turisti nella nostra Regione. Siamo orgogliosi che Bologna ne sia al centro", afferma Santori. "Il focus è sulla città d’arte–continua Santori–, cresciute in questi anni grazie ad un turismo più diversificato durante l’anno e soprattutto destagionalizzato".