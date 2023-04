Tour sulla sicurezza Otto incontri nelle frazioni

Tour della sicurezza: primo appuntamento giovedì alla Ponticella.

Ripartono gli appuntamenti nelle frazioni per discutere di sicurezza, per informare la cittadinanza anche sulle ultime tecniche messe in atto da malintenzionati per truffare soprattutto anziani e persone sole.

Gli incontri, otto in totale e uno conclusivo organizzato nella Sala di Città del Comune, si svolgeranno in tutte le località di San Lazzaro facendo anche il punto sugli strumenti a disposizione per contrastare in modo efficace i reati più frequenti, adattandoli alle criticità e peculiarità di ogni frazione.

Un’iniziativa che nasce dalla volontà di creare un momento di confronto e dialogo con i residenti, ma anche per condividere strumenti, idee e percorsi più idonei sia per la prevenzione sia per la corretta e tempestiva denuncia in caso di reati o emergenze.

A illustrare le azioni messe in campo dall’amministrazione e le forze dell’ordine saranno l’assessore alla Sicurezza Sara Bonafè e i vertici della Polizia Locale, con il comandante Roberto Manara e il suo vice Gianluca De Risi, accompagnati dai carabinieri.

"Per il secondo anno consecutivo incontriamo la cittadinanza per confrontarci su un tema importante e sentito, come quello della sicurezza – spiega l’assessore Bonafè –. Visto l’interesse, la partecipazione e l’affluenza dello scorso anno, abbiamo deciso di proseguire l’iniziativa aumentando il numero di incontri, toccando tutte le frazioni e località del territorio.

L’obiettivo rimane duplice: diffondere informazioni e buone pratiche per fornire ai cittadini tutti gli strumenti utili a segnalare e denunciare in modo efficace varie tipologie di reato, dalle truffe agli anziani ai furti in abitazione, contribuendo al lavoro prezioso della nostra Polizia locale e delle forze dell’ordine. Dall’altro l’amministrazione raccoglie segnalazioni e suggerimenti, al fine di dare risposte sempre più puntuali. Dal 2022 abbiamo messo in campo diverse novità, dall’acquisto delle body-cam al progetto per garantire pattugliamenti tutte le sere durante il periodo estivo, in collaborazione con le associazioni di protezione civile. Questi incontri - conclude l’assessore - sono una preziosa occasione per illustrare i risultati ottenuti e dimostrare che la sicurezza è davvero un bene comune. Per questo puntiamo ad avere una comunità attiva e consapevole. Crediamo che la collaborazione tra istituzioni, forze dell’ordine e cittadini sia fondamentale".

Zoe Pederzini