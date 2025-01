Toyota Handling di Borgo Panigale riavvia la produzione: 650 dipendenti tornano al lavoro

Bologna, 8 gennaio 2025 – Sono 650 le persone tornate operative oggi alla Toyota di Borgo Panigale, dopo il gravissimo incidente in cui persero la vita due lavoratori, lo scorso 23 ottobre, Fabio Tosi e Lorenzo Cubello. Lo rende noto la stessa azienda in una nota.

Dopo il gravissimo incidente del 23 ottobre scorso, si torna progressivamente al lavoro alla Toyota Handling di Borgo Panigale

"Toyota Material Handling Manufacturing Italy ha riavviato oggi la produzione nella sede di Bologna, coinvolgendo circa 650 lavoratrici e lavoratori. Conclusi positivamente i lavori di ripristino degli spazi danneggiati dall’incidente dello scorso 23 ottobre, questa mattina, per la prima volta da allora, la linea di produzione della TMHMI di Borgo Panigale è tornata in attività. 450 operai sono rientrati in azienda, tra cui i lavoratori della Linea1 e gli addetti alla saldatura, insieme ai reparti Logistica, CST, Speciali e Litio e alle divisioni Qualità, Collaudo e Ispezione. Sempre nella giornata di oggi hanno inoltre ripreso la propria attività lavorativa, in presenza e da remoto, tutti gli impiegati; la riapertura completa degli uffici è prevista per aprile 2025. Dal prossimo 13 gennaio toccherà invece al reparto verniciatura, mentre dal 21 gennaio torneranno in azienda gli addetti alla Linea 2, per un totale complessivo di circa 50 persone. Il riavvio delle attività degli ultimi mesi e della produzione di oggi sono stati ottenuti grazie all’intensa attività dell’azienda su più fronti e alla collaborazione della procura, delle istituzioni e dei sindacati. A rendere possibile questo risultato in tempi rapidi è stato proprio il ‘Protocollo di ripartenza’ sottoscritto fra Toyota e le organizzazioni sindacali, che ha previsto il riavvio delle attività in quattro fasi: la prima di verifica delle strutture degli edifici e la loro messa in sicurezza, la seconda di riparazione degli impianti serventi, la terza con i controlli di natura specifica delle linee di assemblaggio e delle relative attrezzature e la quarta di un sopralluogo congiunto di Toyota e RSU e RLS”.

Michele Candiani, Managing Director di Toyota Material Handling Manufacturing Italy, ha spiegato: “Oggi ci ritroviamo qui, non solo per riprendere le nostre attività produttive, ma anche per celebrare la forza e la resilienza che ci uniscono. Dopo il tragico evento che ha colpito la nostra comunità, abbiamo attraversato momenti difficili, ma siamo una comunità e affrontiamo questo nuovo inizio insieme”.

Toyota Material Handling ha inoltre ribadito “il proprio impegno nei confronti delle persone e l’invito, a chiunque dei lavoratori ne sentisse l’esigenza, di rivolgersi al servizio di supporto psicologico che la società ha avviato a partire dal mese di ottobre presso il Centro Medico Marconi 2, con possibilità, previa prenotazione, di attivarlo in presenza o da remoto. Confermato il programma di supporto psicologico individuale, rafforzato oggi dalla costituzione di ‘Gruppi di supporto’: incontri collettivi, guidati da psicologi del lavoro, utili a supportare le risorse nella fase di rientro in azienda”.