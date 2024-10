Toyota Material Handling Bologna, di cosa si occupa lo stabilimento teatro della tragica esplosione

Bologna, 23 ottobre 2024 – Terribile esplosione a Bologna poco dopo le 17 a Bologna alla Toyota Material Handling di via Persicetana 10 (foto). A esplodere uno strumento a pressione, probabilmente un compressore, che ha provocato il crollo di un pilastro. Non ci sarebbero danni strutturali, ma non si escludono danni agli edifici adiacenti. Il bilancio è di una vittima e tre feriti.

La Toyota material handling manufacturing Italy, già Cesab spa, l'azienda storica di via Persicetana 10 a Bologna teatro della tragica esplosione. Qui i soccorsi

La Toyota Material Handling fa parte di Toyota Industries Corporation (Tico), multinazionale attiva in 5 regioni. Già Cesab Spa, storica azienda italiana produttrice di carrelli elevatori, quello in cui è avvenuta la terribile esplosione è lo stabilimento produttivo del gruppo Toyota Material Handling, leader mondiale nella realizzazione di soluzioni logistiche.

“Il metodo Tps, il Toyota Production System – si legge nel sito dell’azienda –, è parte integrante dell’azienda bolognese che riesce a coniugare i principi produttivi della casa madre giapponese con la tradizione del suo polo di ricerca e sviluppo, centro nevralgico dell’innovazione tecnologica a livello europeo”. “L’azienda progetta e realizza – si legge ancora – una gamma completa di carrelli controbilanciati elettrici, con una capacità da 1 a 8,5 tonnellate. I prodotti Toyota Material Handling, dal design inconfondibile, sono ideati e costruiti per garantire la massima funzionalità, con una costante attenzione alla tutela dell’operatore e dell’ambiente”.