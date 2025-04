Toyota investe e assume. Spinta a Ferrara e Bologna

Il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, segnala di aver approvato la stipula di un "Accordo di sviluppo" relativo a un investimento di oltre 94 milioni di euro, in Emilia-Romagna, con l’obiettivo di "sostenere la filiera produttiva del metallo e dell’elettromeccanica e favorire l’incremento occupazionale", informa una nota. Il programma è stato presentato da Lte Lift Truck Equipment e Toyota Material Handling Manufacturing Italy, entrambe imprese del Gruppo Toyota Industries Corporation. Le due società sono specializzate nella produzione di componenti e attrezzature per la movimentazione delle merci (carrelli elevatori).

L’Accordo è composto da due progetti di investimento produttivo da realizzare a Ostellato (Ferrara) e Bologna, nonché da due progetti di ricerca. Si "prevede la costruzione di nuovi capannoni industriali e l’introduzione di nuovi macchinari allo scopo di potenziare la produzione a Ostellato, nonché la realizzazione di un nuovo centro logistico" a Bologna. Si punta poi a progettare "una nuova gamma di montanti con prestazioni superiori". L’investimento prevede "un incremento occupazionale di 307 lavoratori". Il Mimit sosterrà i progetti con agevolazioni per quasi 7 milioni.