Esplosione alla Toyota a Bologna: 12 indagati, c’è anche l’Ad

Bologna, 15 aprile 2025 – Ci sono 12 persone indagate dalla Procura di Bologna per l’esplosione che ha causato il tragico l'incidente sul lavoro che ha provocato due morti e undici feriti alla Toyota Material Handling di Borgo Panigale. Il gravissimo incidente era accaduto il 23 ottobre 2024 e tra gli indagati anche Michele Candiani, attuale ad di Toyota Material Handling: nello stabilimento di Bologna produce carrelli elevatori e occupa circa 850 persone.

Si tratta di iscrizioni in vista di una consulenza tecnica irripetibile con incarico conferito il 5 maggio.

Obiettivo è ricostruire la dinamica dei fatti e ricomporre l'impianto interessato dall'esplosione all'interno dello stabilimento. Si tratta, in particolare, della centrale termico-frigorifera cui era collegato un serbatoio da cui pare sia stato originato lo scoppio.

La nota di Toyota

"Toyota Material Handling Manufacturing Italy prende atto dell’ipotesi di reato provvisoriamente iscritta a carico dei vertici aziendali e ribadisce e conferma la massima collaborazione e la piena fiducia nel lavoro della magistratura”. Questo il commento, a stretto giro, da parte dell’azienda.

Chi erano le due vittime

Si chiamavano Lorenzo Cubello, 37 anni, e Fabio Tosi, 34 anni, i due operai bolognesi della Toyota Material Handling che sono morti a causa dell’esplosione che si è verificata all’interno dello stabilimento in via Persicetana Vecchia a Borgo Panigale.

Entrambi erano magazzinieri nella grande azienda, Lorenzo morì sul colpo mentre il suo amico e collega più giovane di tre anni Tosi morì poco dopo in ambulanza mentre correva verso l’ospedale Maggiore.

Lorenzo sarebbe diventato anche papà nel giro di due mesi.

Mazzi di fiori portati da amici, colleghi e parenti per le vittime dell'esplosione (foto Schicchi)

I feriti

Undici colleghi rimasero feriti, di cui uno in modo molto grave, nonostante l’immediatezza dei soccorsi con ambulanze, vigili del fuoco e forze dell’ordine sopraggiunte sul posto. Dopo l'esplosione, il cui boato fu distintamente avvertita in buona parte della città, davanti ai cancelli dello stabilimento si radunarono operai e familiari, in apprensione per la sorte dei loro colleghi.