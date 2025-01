Toyota, parla un ferito: "Schiacciato dagli scaffali. In ospedale 62 giorni. Ora sogno la normalità"

Matteo ha compiuto 25 anni in un letto dell’ospedale Maggiore. È stato dimesso il giorno della Vigilia di Natale, dopo 62 giorni in reparto. E due settimane e mezzo di coma farmacologico. Asportazione della milza, frattura scomposta del femore, varie costole rotte: è il bilancio dell’infortunio sul lavoro che gli ha sconvolto la vita. Perché Matteo Cavallari, dipendente di Toyota Material Handling di Borgo Panigale, lo scorso 23 ottobre era nel capannone esploso: è stato il più grave degli 11 feriti dell’incidente costato la vita a Fabio Tosi e Lorenzo Cubello. A lungo è rimasto in pericolo di vita.

Matteo, come sta ora?

"Continuo la fisioterapia e un percorso col logopedista, necessario dopo il coma e la perdita di memoria".

Di cosa si occupava in Toyota?

"Al momento dell’incidente stavo sistemando delle scansie nel capannone, ma in generale ero un jolly e gestivo le chiamate della linea di produzione".

Non ricorda l’incidente?

"Niente di niente. Mi sono svegliato all’ospedale, non sapevo neppure cosa fosse successo. Non ricordo niente di quel giorno, neanche di prima dello scoppio. Sono stati i due colleghi che mi hanno soccorso a spiegarmi come mi sono fatto male: mi hanno trovato schiacciato tra due scansie, che si sono ’chiuse’ su loro stesse per l’onda d’urto con me in mezzo. Avevo un’emorragia, ero cosciente, ma non me lo ricordo. Credo mi sia anche caduto qualcosa addosso, forse il muro o il tetto, c’erano dei pezzi di vetro".

Chi l’ha soccorsa?

"Un addetto alla sicurezza e un responsabile del mio reparto". Ripensa all’incidente?

"Sono stato fortunato, nella sfortuna. Il magazzino crollato era un ambiente unico con logistica e produzione. Io ero a 10-15 metri dal punto dell’esplosione. Nessuno aveva mai fatto caso a quell’impianto di climatizzazione (che esplodendo ha causato l’incidente, ndr), prima. Era lì, dietro alle nostre schiene, e non lo sapevamo. Se fossi stato seduto alla scrivania, forse non sarei qui a raccontarlo".

Conosceva le vittime?

"Molto bene. Fabio era il mio responsabile, con Lorenzo eravamo anche molto amici. Ho parlato con la sua compagna, mentre ero in ospedale. È dura per lei".

E per lei?

"Spero di poter tornare alla mia vita, di recuperare la gamba, magari di poter giocare di nuovo a calcio. Poi voglio tornare a lavorare: il mio impiego in Toyota mi piaceva, mi trovavo bene nell’ambiente e coi colleghi. I capi in queste settimane sono stati molto presenti, mi sono venuti a trovare spesso in ospedale".

Probabilmente ci sarà un processo sull’accaduto. Cosa spera?

"Ho nominato l’avvocato Antonio Petroncini per rappresentarmi. Quello che chiedo è che ci diano riposte su cos’è successo".