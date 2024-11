Toyota, prove di ripresa. Altri 30 tornano al lavoro

La Toyota Material Handling di Bologna riparte e, in questo lento ritorno alla normalità, ora si va ad aggiungere altri tasselli: ieri hanno ripreso il lavoro 30 dipendenti di diversi reparti operartivi e sono partiti 12 carrelli elevatori. ll 23 ottobre scorso un’esplosione terribile ha causato la morte di due operai nella fabbrica di Borgo Panigale e ora, con il rientro in presenza di 30 lavoratori e la ripresa delle spedizioni, si aggiunge un nuovo step al piano di ripartenza. "Questa ripartenza segna un momento cruciale per la nostra azienda – sottolinea Michele Candiani, managing director di Toyota –. Dopo il difficile periodo che abbiamo attraversato a causa dello scoppio, siamo tornati parzialmente operativi e possiamo riprendere progressivamente la gestione degli ordini e delle spedizioni. Grazie all’impegno straordinario del nostro team, siamo riusciti a riportare, in parte, la nostra sede funzionante in tempi rapidi. Con determinazione e fiducia nel futuro, siamo pronti a riprendere il nostro cammino verso la piena ripartenza". "Dopo aver completato le necessarie verifiche tecniche – fanno sapere dalla ditta –, l’azienda è pronta a riaprire alcuni edifici e a riprendere le attività di spedizione. Oggi (ieri, ndr) sono stati spediti i primi 12 carrelli elevatori e nei prossimi giorni ne verranno consegnate alcune decine". L’azienda ha poi "riattivato la gestione degli ordini che saranno parte del piano di produzione in vista della riapertura delle attività produttive a gennaio 2025".

Grazie all’intervento degli esperti, "ogni aspetto della sicurezza è stato scrupolosamente controllato – assicurano dalla Toyota –, garantendo che gli spazi siano conformi agli standard richiesti. Tali verifiche, condotte negli ultimi giorni hanno permesso di ripristinare l’operatività in tempi rapidi. I positivi sopralluoghi al primo blocco di strutture, ai relativi impianti e attrezzature da parte dei tecnici si sono conclusi, come da accordi, con sopralluogo finale congiunto da parte di Toyota insieme a Rsu e Rls". Ora sono agibili sette aree su 20 con il rientro in presenza di 30 lavoratori, "che si aggiungono ai 50 già attivi nella sede di Bologna dalle scorse settimane, agli oltre 140 lavoratori operativi da remoto della divisione Ricerca & Sviluppo e ai colleghi di diverse funzioni aziendali della sede di Crespellano e dello stabilimento di Milano", sottolineano.