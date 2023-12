Toyota punta sull’Emilia-Romagna: "Regione pronta a sostenerla"

Toyota consolida la propria presenza in Emilia-Romagna e incassa il sostegno della Regione per i prossimi piani di investimento. Ieri l’assessore regionale allo Sviluppo economico, Vincenzo Colla, ha visitato la sede bolognese del colosso dell’automotive giapponese, dove ha incontrato i top manager della Toyota Industries Corporation, leader mondiale nel settore della movimentazione e logistica delle merci. All’incontro erano presenti per Toyota Norio Wokabayashi, Toru Suzuki ed Ernesto Dominguez insieme agli amministratori delegati dei siti di Bologna e Ostellato, in provincia di Ferrara. Un incontro che ha ricambiato la visita fatta tempo fa proprio in Giappone da parte della delegazione emiliano-romagnola.

"Il progetto di sviluppo messo in campo da Toyota in Emilia-Romagna rappresenta un investimento rilevante. Saremo al fianco dell’azienda sul territorio e l’accompagneremo con attenzione nei passaggi con il ministero delle Imprese e del Made in Italy, per cogliere tutte le possibilità di finanziamento oggi disponibili – assicura Colla –. Toyota possiede un gruppo dirigente di qualità, ha un modello aziendale che nonostante la dimensione mondiale si inserisce molto bene nel tessuto economico emiliano-romagnolo per la sua attenzione alle relazioni, istituzionali e sociali, per la qualità delle produzioni e la sostenibilità ambientale. Toyota non è solo un marchio importante, ma un modo di essere e stare sul territorio che si confà con la nostra dimensione regionale".

La società Toyota Material Handling Manufacturing Italy progetta e produce una ampia gamma di carrelli controbilanciati elettrici, oltre a montanti e traslatori. I principali processi produttivi si concentrano su assemblaggio, saldatura e verniciatura. A Bologna è stato, inoltre, creato un centro di ricambi e un ‘Customization Center’ per rispondere alle esigenze specifiche dei clienti.

Lo stabilimento di Bologna occupa circa 850 persone e ha chiuso lo scorso anno con un fatturato di circa 600 milioni di euro.

Il gruppo possiede uno stabilimento anche nel Ferrarese, dove si progettano e producono montanti di alta qualità per carrelli elevatori con capacità fino a 10 tonnellate. Lo stabilimento ad Ostellato occupa 680 persone con un fatturato 150 milioni di euro realizzato nello scorso anno.

In Emilia-Romagna, dunque, sono circa 2.000 gli occupati di Toyota, considerando anche l’unità di vendita. Nel resto d’Europa, invece, si contano stabilimenti anche in Svezia (a Mjölby) e in Francia (Ancenis), siti in cui vengono prodotti carrelli elevatori destinati al mercato internazionale.

Marco Principini