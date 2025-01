Toyota riparte dopo l’esplosione. Al lavoro tornano 650 dipendenti

È tornata in attività, ieri mattina, la linea di produzione della Toyota Handling a Borgo Panigale: è la prima volta dalla tragedia del 23 ottobre, quando in un’esplosione rimasero uccisi due operai. Ora, si ricomincia a tornare alla normalità. Da ieri, ben 650 persone sono operative nell’azienda, mentre altre 170 sono all’opera da remoto: sono 450, infatti, gli operai tornati in sede in questi giorni, tra i quali i lavoratori della Linea 1 e gli addetti alla saldatura, assieme ai reparti logistica, Cst, speciali e litio e alle divisioni di qualità, collaudo e ispezione. I lavori di ripristino degli spazi danneggiati dallo scoppio si sono conclusi con successo e adesso la totalità degli impiegati – tra quelli connessi a distanza e quelli in presenza – ha ripreso a lavorare, mentre la riapertura completa degli uffici è prevista per il mese di aprile. Da lunedì prossimo, inoltre, toccherà al reparto di verniciatura e dal 21 gennaio faranno ritorno nello stabilimento di Bargellino gli addetti alla Linea 2, per un totale, complessivamente, di circa cinquanta persone.

"Il riavvio delle attività degli ultimi mesi e della produzione di oggi (ieri, ndr) – scrivono dalla Toyota – sono stati ottenuti grazie all’intensa attività dell’azienda su più fronti e alla collaborazione della Procura, delle istituzioni e dei sindacati. A rendere possibile questo risultato in tempi rapidi è stato proprio il ‘Protocollo di ripartenza’ sottoscritto tra Toyota e organizzazioni sindacali".

L’attività dello stabilimento di Bargellino è ripartita, uno step dopo l’altro: prima la verifica delle strutture degli edifici, e la messa in sicurezza, poi la riparazione degli impianti, a seguire i controlli sulle linee di assemblaggio e sulle attrezzature e, infine, il sopralluogo congiunto di Toyota, Rsu e Rls.

"Oggi ci ritroviamo qui – le parole di Michele Candiani, managing director di Toyota Handling Manufacturing Italy – non soltanto per riprendere le nostre attività produttive, ma anche per celebrare la forza e la resilienza che ci uniscono". "Dopo il tragico evento – ha sottolineato ancora Candiani –, abbiamo attraversato dei momenti difficili, ma siamo una comunità e affrontiamo questo nuovo inizio insieme". Chi tra i lavoratori dello stabilimento ne avesse bisogno, ricorda l’azienda, può rivolgersi al servizio di supporto psicologico attivato al centro medico Marconi 2. Oltre a quello individuale, si aggiunge ora la costituzione di ‘gruppi di supporto’, vale a dire degli incontri collettivi guidati da psicologi del lavoro. Nel frattempo, l’inchiesta della Procura sulla tragedia del 23 ottobre è andata avanti: già nei prossimi giorni alcuni nomi potranno essere iscritti al registro degli indagati.