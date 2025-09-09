Toyota, scoppio mortale. Ci vorranno sei mesi per l’incidente probatorio

Avranno sei mesi di tempo i periti nominati dal gip di Bologna, Alberto Ziroldi, per stabilire le cause che hanno provocato la tragedia sul lavoro alla Toyota Material Handling di Borgo Panigale, il 23 ottobre 2024. Quel giorno morirono due persone, Fabio Tosi e Lorenzo Cubello, e altre 11 rimasero ferite.

In totale sono 12 le persone indagate, tra cui l’ad di Toyota Material Handling, Michele Candiani. L’inchiesta è coordinata dalla pm Francesca Rago. L’esplosione di un anno fa aveva riguardato in particolare la centrale termico-frigorifera cui era collegato un serbatoio da cui pare sia stato originato lo scoppio. L’incidente probatorio comincerà quindi il primo ottobre e terminerà il primo aprile, mentre l’esame dei periti è stato fissato per il 27 aprile 2026.

I tre esperti, tutti del Politecnico di Torino, ai quali è stato conferito l’incarico sono il professor Vittorio Verda, ordinario di Fisica tecnica industriale presso il Dipartimento di energia, la professoressa Micaela Demichela, ordinaria di Teoria dello sviluppo dei processi chimici presso il Dipartimento di scienza applicata e tecnologia, e l’ingegnere Gianfranco Camuncoli, già docente nel master Ingegneria della sicurezza e analisi dei rischi. Anche gli indagati e le parti offese hanno nominato i loro consulenti.

"Il quesito indica ai periti di fare tutti gli accertamenti tecnici necessari per capire le cause del sinistro. Poi il giudice ha indicato anche ai periti di svolgere una decriptazione di una serie di dati contenuti nel sistema informatico che serviva alla gestione dell’impianto", ha spiegato l’avvocato di una delle persone rimaste ferite, Antonio Petroncini.

"I tre periti presumono di essere in grado di svolgere anche questo accertamento informatico, ma in caso contrario chiederanno eventualmente la nomina di un esperto in materia", prosegue il legale. Per l’avvocato Petroncini, all’esito dell’incidente probatorio e dell’esame dei periti "si dovrebbe avere un quadro chiaro sulle responsabilità. Finora il gioco legittimo di tutti gli indagati è stato fare lo scaricabarile con gli altri, ma da qualche parte il barile si deve fermare", ha sottolineato Petroncini.

Tra gli indagati, accusati in concorso di omicidio colposo plurimo, lesioni colpose plurime gravissime e crollo, figurano l’ad Michele Candiani e i suoi predecessori Giorgio Polonio e Ambrogio Bollini, oltre ai professionisti che a vario titolo progettarono, installarono nel 2017 e successivamente si sono occupati della manutenzione della centrale termo-frigorifera che serviva la palazzina che ospitava gli uffici direzionali dello stabilimento. Quella deflagrata sul magazzino della logistica dove lavoravano le vittime.