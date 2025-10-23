Toyota, un anno dopo la strage. Stabilimento fermo per un giorno. Lunedì i periti tornano in fabbrica

Un giorno di chiusura. Per ricordare la tragedia che, esattamente un anno via, causò la morte di Lorenzo Cubello e Fabio Tosi. Lo stabilimento Toyota di Bargellino ferma oggi la produzione, per non dimenticare quei ragazzi travolti dall’esplosione, i colleghi rimasti feriti, quelle ore di angoscia e dolore. Ancora vive nel cuore.

Stamattina, l’azienda ha organizzato un piccolo momento di ricordo laico, davanti all’aiuola con le targhe che ricordano i due giovani tecnici che lo scorso anno persero la vita nello scoppio del serbatoio collegato alla centrale termica. Saranno presenti i vertici dell’azienda assieme ai famigliari di Cubello e Tosi. Il momento è aperto ai colleghi che vorranno partecipare.

Questo, mentre vanno avanti gli accertamenti della Procura, che sta indagando per ricostruire cause ed eventuali responsabilità dell’esplosione, nell’ambito dell’inchiesta aperta per concorso di omicidio colposo plurimo, lesioni colpose plurime gravissime e crollo. Lunedì prossimo i periti nominati dalla Procura e quelli delle parti si ritroveranno allo stabilimento, per uno degli accertamenti irripetibili necessari a chiarire come sia partita l’esplosione. Per questo verrà ricostruito il macchinario, assemblando le parti recuperate: l’obiettivo è vedere i danni prodotti, i punti più danneggiati e trarre da questi le conclusioni per cercare di capire come siano andate le cose. I periti hanno sei mesi per concludere i loro accertamenti. L’inchiesta, che vede 12 indagati, tra cui l’ad l’ad Michele Candiani e i suoi predecessori Giorgio Polonio e Ambrogio Bollini, oltre ai professionisti che a vario titolo progettarono, installarono nel 2017 e successivamente si sono occupati della manutenzione della centrale termo-frigorifera, è coordinata dalla pm Francesca Rago con le indagini affidate ai carabinieri del Nucleo Investigativo.

Nicoletta Tempera