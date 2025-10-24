Toyota, un anno dopo. Lacrime per Lorenzo e Fabio

Un’esplosione. Due vittime: Lorenzo Cubello e Fabio Tosi. Undici feriti. Il 23 ottobre del 2024 è un giorno che nessun operaio della Toyota Material Handling dimenticherà mai. Guardando le targhe incastonate nell’aiuola, si ricordano i sorrisi dei due giovani tecnici che lo scorso anno persero la vita durante lo scoppio del serbatoio collegato alla centrale termica. E riaffiorano alla memoria anche quelle dolorosissime ore che causarono la morte dei due ragazzi. Tornando al presente, il cielo è grigio sopra lo stabilimento Toyota al civico 10 di via Persicetana Vecchia. Poi inizia la pioggia e lo stabilimento si ferma per tutto il giorno proprio per commemorare i due morti dell’esplosione e tutti i colleghi feriti. L’azienda ha organizzato un piccolo momento di ricordo con i vertici Toyota e i famigliari di Cubello e Tosi. Una cerimonia riservata, nel sito della Toyota, dove regna il silenzio. Tanti i fiori e commovente l’omaggio di colleghi e amici.

"Un giorno di memoria che chiude questo anno difficile – dicono i conoscenti dei due ragazzi –. Noi siamo fortunati a essere ancora qui". Un grande applauso ha concluso la commemorazione, poi i genitori dei due tecnici scomparsi si sono riuniti davanti l’azienda e hanno dialogato a lungo con l’ad Michele Candiani. Emozionati anche i sindacati. "Un clima molto risentito e un anno difficile. Sulla sicurezza c’è sempre da fare di più, ora dobbiamo sapere tutta la verità, per questo con gli altri sindacati ci costituiremo parte civile al processo", spiega Mario Garagnani, delegato all’automotive della Fiom-Cgil Bologna.

"Gli incidenti mortali possono purtroppo avvenire anche in aziende strutturate come la Toyota. Fondamentali, oltre alle leggi, sono il ruolo della formazione e la cultura della prevenzione tra i lavoratori", sottolinea Massimo Mazzeo, segretario generale Fim-Cisl. Ci sono anche Stefano Lombardi, segretario Uilm-Uil Bologna, e Pino Sicilia, delegato Uilm-Uil: "L’azienda ha preso in mano la gestione di questa situazione critica – ha detto Sicilia –. Prendiamoci cura dei lavoratori, nessuno va lasciato indietro". Una tragedia "che ha scosso profondamente la nostra città e ha lasciato una ferita aperta. Non c’è libertà nel lavoro se non c’è sicurezza", ha commentato Enrico Di Stasi, segretario provinciale Pd.