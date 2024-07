Tper alla sfida assunzioni: "Almeno 150 autisti entro l’anno"

Risultati positivi per Tper nel 2023 con un utile netto della società di 3,3 milioni, in crescita rispetto all’anno precedente, e investimenti raddoppiati a 69 milioni. L’utile verrà destinato a riserva straordinaria dell’azienda, in vista dei massicci investimenti dei prossimi anni per vincere la sfida della neutralità carbonica 2030. Ma a fianco dell’innovazione sull’elettrico e l’idrogeno, sino al metano liquido, resta il nodo autisti. A fronte di 2.346 dipendenti a tempo inderminato, "non è facile reperire queste figure. Cerchiamo di assumerne 150 entro l’anno – spiega il direttore Paolo Paolillo durante la presentazione del bilancio integrato di Tper – e siamo già a un centinaio. Stiamo mettendo in campo un po’ di tutto, come pagare le patenti o il progetto ‘Insieme per il lavoro’ (di Curia e Comune di Bologna per inserire persone in difficoltà, ndr) per formare nuovi autisti, perché aumentino, in modo da dare una mano anche ai nostri partner privati che hanno più difficoltà di noi". Conferma la presidente e ad di Tper, Giuseppina Gualtieri. "Gli autisti – spiega – sono carenti, ma in questi anni siamo riusciti a mantenere i livelli occupazionali e le assunzioni".

Paolillo ha poi ricordato l’incremento dei passeggeri, pari a 150 milioni nel 2023, dato che torna ai livelli pre Covid. I ricavi sono di 294 milioni con investimenti, nel prossimo triennio, di 260 milioni, dei quali 92 in infrastrutture e il resto destinato all’acquisto di 362 nuovi bus. Per quanto riguarda il car sharing, ’Corrente’ ha raggiunto quota 82mila utenti, mentre la piattaforma ’Roger’ 300mila.

Gualtieri, ha poi messo l’accento sulle prossime sfide su digitalizzazione e sostenibilità ambientale. "Il futuro del trasporto pubblico locale è difficile e incerto. Basti pensare che, a causa dell’inflazione, mancano 700 milioni di euro al Fondo nazionale del trasporto". Della stessa idea è anche l’assessore regionale ai Trasporti, Andrea Corsini, che ricorda come "il Fondo nazionale è inadeguato all’aumento dei costi. Come Regione ci mettiamo 200 milioni di euro integrativi, ma oltre non possiamo andare". Da qui, sprona il governo: "Serve che assuma il trasporto pubblico locale come priorità".

Per quanto riguarda la fusione tra Tper, Seta e Start, verso una holding regionale del trasporto pubblico su gomma, invece, è tutto rimandato a dopo le elezioni Regionali. "Il primo obiettivo è stato raggiunto: i consigli comunali e provinciali hanno deliberato l’atto d’indirizzo", ha spiegato Corsini.

Rosalba Carbutti