Tper, altra giornata di mobilitazione

Trasporti, Sgb e Cub comunicano l’adesione allo sciopero nazionale di 24 ore di tutte le categorie pubbliche e private per venerdì 20 ottobre. Per gli autisti di bus e corriere lo sciopero si svolgerà dalle 8.30 alle 16.30 e dalle 19.30 a fine servizio. I servizi non saranno garantiti. Lo sciopero riguarda anche il personale di ‘Marconi Express’.