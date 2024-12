Bus a Bologna, arriva il canale Telegram con variazioni e ritardi delle corse

Bologna, 30 dicembre 2024 – È attivo il nuovo servizio Tper che informa i cittadini sulle deviazioni e variazioni dei percorsi dei bus nel bacino metropolitano di Bologna. Infatti, grazie al canale Telegram “Tper info mobilità”, è possibile ricevere aggiornamenti direttamente dalla Centrale operativa dell’azienda. Gli utenti, iscrivendosi al canale, potranno essere avvisati in caso di modifiche a percorsi, orari o rallentamenti dovuti a eventi, lavori stradali o altre situazioni occasionali che potrebbero influire sul servizio.

Il canale Telegram si aggiunge alle comunicazioni già disponibili sul sito ufficiale di Tper, che continua a essere il riferimento per le modifiche programmate e strutturali. Tuttavia, il nuovo strumento è pensato per fornire informazioni rapide su variazioni temporanee o impreviste. Restano escluse le modifiche dell’ultimo momento, come manifestazioni non autorizzate o interventi urgenti, gestite direttamente dal personale operativo sul territorio.

Oltre a Telegram, Tper sta sperimentando un canale WhatsApp per migliorare ulteriormente la comunicazione con gli utenti. Questo progetto è attualmente in fase di test e punta a rafforzare il dialogo unidirezionale con il pubblico. Nel frattempo, l’azienda ha già introdotto Qr code su tutte le pensiline delle fermate. Scansionandoli, è possibile accedere a una pagina web dedicata per verificare lo stato degli autobus in tempo reale, i tempi di attesa alla fermata e ottenere indicazioni utili per pianificare gli spostamenti. Lo stesso servizio è disponibile anche sull’app Roger.

Tper sta inoltre lavorando a una nuova versione dell’app Roger, che sarà rilasciata nel 2025. L’app non solo permette l’acquisto dei biglietti, ma offre anche funzioni avanzate di infomobilità. La nuova versione sarà ancora più performante grazie agli aggiornamenti tecnologici previsti. L’obiettivo è quello di rendere la mobilità moderna e innovativa, mantenendo centrale il tema dell’informazione all’utente.