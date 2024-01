Tper e car sharing, arrivano 300 suv elettrici

Trecento suv full electric faranno parte della flotta del car sharing di Tper. Da questa primavera, infatti, Corrente conterà sull’ingresso della Volvo Ex30, mezzo a cinque posti dotato di strumenti innovativi per garantire la sicurezza degli utenti. "La flotta si rinnova con la Volvo, un’occasione per presentare la nuova auto del servizio che opera sul territorio all’insegna della sostenibilità – commenta Giuseppina Gualtieri, presidente e amministratore delegato di Tper –. È una scelta strategica fatta dal 2018 per lo sviluppo di un car-sharing full electric. Abbiamo lavorato in ottica sostenibile dal punto di vista delle emissioni e per la qualità della sicurezza e di tutte le tecnologie a servizio dell’utenza". Gli 82mila utenti potranno usufruire dell’Ex30, che è "auto riciclabile al 95% – spiega Michele Crisci, presidente di Volvo Car Italia –. Questa è una condivisione di valori, basata su una scelta elettrica e sostenibile. Il car sharing è uno strumento che promuove la mobilità moderna".

m.m.