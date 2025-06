Tper e i nuovi biglietti: ecco come ottenere le informazioni

Egregio dott Boni, in riferimento al suo commento alla lettera della signora Mazzanti, pubblicato domenica 8 giugno, riteniamo importante confermare ancora una volta che la possibilità di verifica delle corse residue di un city pass tramite web è solo una tra le opzioni consentite. Infatti, anche a bordo dell’autobus è possibile ottenere informazioni sulle corse rimaste proprio dal validatore stesso: è sufficiente premere il tasto “i” e sottoporre poi il codice QR come per la validazione. Il validatore darà tutte le informazioni utili sul titolo stesso senza scalare corse ulteriori. Molto spesso i problemi di convalida sono ricondotti ai movimenti dell’autobus quando invece sono dovuti alla giusta distanza da tenere tra validatore e titolo di viaggio. Proprio in questo periodo siamo in un’ulteriore settimana informativa per continuare a sostenere gli utenti che possono aver ancora difficoltà con la nuova modalità di convalida: dal 4 giugno, Tper ha messo in campo 20 addetti - riconoscibili da un gilet giallo - alle principali fermate e sui mezzi per fornire informazioni e supporto. Dal 9 all’11 giugno, dalle 10 alle 12.30 e dalle 15 alle 17.30, personale Tper sarà poi nell’ex biglietteria di Palazzo Re Enzo per fornire tutte le informazioni utili sul funzionamento dei nuovi titoli, ma anche per un utile confronto fatto di suggerimenti tra azienda e utenza e informazioni d’interesse, a cominciare dalle nuove tariffe e dalle novità come gli abbonamenti personali urbani scontati in base all’Isee.

Tper SpA