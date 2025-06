Tper lancia la linea 22 tra Borgo Panigale e Casteldebole. Tram, nuovi cantieri

Da lunedì, 30 giugno, viene istituito un nuovo collegamento tra Borgo Panigale e Casteldebole, lo annuncia il Comune in una nota. La linea 22 di Tper è attiva dal lunedì al sabato (eccetto il periodo dal 2 al 30 agosto) e ha corse ogni 35 minuti nell’arco orario di servizio dalle 7:30 alle 19:45 e consente l’interscambio con la linea urbana 19 nei pressi del capolinea di Casteldebole e, in via della Pietra, con le linee 23, 81, 87, 91, 576 e N7 e con le linee extraurbane della direttrice Valsamoggia. La linea 22 è funzionale anche al collegamento con le stazioni Casteldebole (tramite l’adiacente fermata bus Galeazza) e Bologna Borgo Panigale (fermata bus Borgo Panigale Stazione) della ferrovia Bologna-Vignola. "Una rete che rafforza la rete del traporto pubblico, in attesa che entri in funzione il tram", dice l’assessore alla Nuova Mobilità Michele Campaniello (nella foto).

Non ci sta la consigliera di FdI Manuela Zuntini che critica la "raffica di cantieri" (da oggi la linea Rossa del tram arriva nel tratto compreso tra le vie Battindarno e Marzabotto, il 30 giugno in piazza dell’Unità e dal 7 luglio avanza la Verde in Corticella). "Ci saranno altri disagi a causa della scarsa programmazione del Comune", dice la meloniana.

E aggiunge: "I bolognesi sono oggi stretti in una doppia morsa infernale: il caldo torrido e i cantieri sparsi ormai in ogni angolo della città e attivi persino nelle ore notturne. Come se non bastassero i cantieri del tram, la giunta ne aggiunge anche altri come in via Massarenti". Alla luce di tutto questo, le "pseudo-soluzioni del Comune sono ridicole, come l’introduzione della nuova linea 22 a Borgo Panigale con la beffa della sospensione totale per tutto agosto", chiude Zuntini.