Tper, record di abbonamenti Sono più di 133mila (+25,7%) I passeggeri aumentano del 19%

Continuano a crescere i passeggeri sugli autobus Tper dopo gli anni difficili del Covid. Nel 2022 a Bologna e Ferrara – i due bacini di servizio – l’azienda ha trasportato 126 milioni di passeggeri. Il livello pre-pandemia non è ancora raggiunto, ma con il record di abbonamenti annuali – sopra quota 133mila: +25,7% rispetto al 2021; oltre il 20% in più rispetto ai numeri pre-Covid del 2019 – si riavvicina in modo più deciso rispetto alla media nazionale del settore.

Dei 126 milioni di passeggeri complessivamente trasportati, 113,6 hanno viaggiato sulle linee bolognesi, 12,4 a Ferrara e provincia: 380.000 passeggeri al giorno nel bacino di Bologna, oltre 40.000 in quello di Ferrara.

"I numeri – commenta Giuseppina Gualtieri (foto), presidente e amministratore delegato di Tper – premiano gli sforzi fatti a livello di sistema e da un’azienda che punta sempre a rinnovarsi per stare al passo con le sfide del mercato, anche attraverso innovazione tecnologica e sostenibilità ambientale a tutto campo".

Per "il fondamentale peso sociale ed economico che riveste la mobilità per la vita delle persone, oltre che per la riduzione dell’impatto ambientale – afferma la Gualtieri –, la ripresa della domanda è un segnale di fiducia".

Ma la sfida a di far ritornare la mobilità pubblica ai livelli pre-Covid e anche oltre, "che condividiamo con le nostre istituzioni e con gli obiettivi dei piani nazionali e dei Pums locali, è ancora tutta da giocare. Per questo non possiamo sottacere le difficoltà derivanti da inflazione, rincari dei carburanti e incertezze di risorse per il settore che pesano anche sul 2023. Ma non rinunciamo a operare ogni giorno in direzione del miglioramento per puntare a traguardi ancora più alti da raggiungere".

Rispetto al 2019, dunque, il gap è ancora marcato (-17%), ma la crescita sul 2021 è del 19%. Del resto, la pandemia ha lasciato il segno e si rileva, in generale, un sensibile calo della mobilità pubblica e un parallelo aumento degli spostamenti individuali con mezzi privati, tanto che gli studi nazionali di settore stimano una perdita della domanda di trasporto pubblico in Italia, rispetto al 2019, del 21%.

"Nel ritrovato slancio del trasporto pubblico – si legge in una nota dell’azienda –, è da sottolineare anche l’impegno di Tper per offrire servizi sempre più graditi, sia con ingenti investimenti nel rinnovo della flotta in direzione della massima ecosostenibilità, sia attraverso l’adozione di nuove tecnologie per una mobilità maggiormente vicina ai bisogni delle persone. L’Azienda nel 2022 ha messo in esercizio 90 ulteriori nuovi bus a basso impatto ambientale: 69 a Bologna e 21 a Ferrara".