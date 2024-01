Tra Bob Dylan e Ferlinghetti

Appuntamento domani sera alle 22 al Cortile Cafè per una serata di musica e poesia intitolata ’A Folk story - Bob Dylan & Ferlinghetti’. Protonista il musicista e attore bolognese Romano Reggiani, accompagnato dalla sua band. Sul palco Reggiani analizzeràin concerto le canzoni di Dylan, messe in relazione ad alcuni pezzi proclamati di Ferlinghetti tratti da ’Coney Island of the Mind’.

La serata è in collaborazione con il collettivo artistico T33, dove giovani attori e performer parteciperanno allo show con letture e happening in stile Beat. Il pubblico verrà immerso e coinvolto in un’atmosfera che vuole proprio essere quella dei locali Newyorkesi degli anni ’50-60, dove musica e prosa si fondevano insieme, dando uno stimolo culturale di spessore al pubblico.

Si tratta di un format che si ripeterà un mercoledì al mese grazie al sostegno del Cortile Cafè, con l’obiettivo di proporre una serata che non sia solo di musica. Ogni volta verrà analizzato un poeta diverso e si canteranno canzoni nuove.