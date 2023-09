Tra Cersaie, cantieri e Città 30. I tassisti: "Costretti a rallentare"

File chilometriche di persone in attesa e macchine bianche che creano un via vai di arrivi e partenze. Il peso del Cersaie non grava solamente su di loro, ma certamente i tassisti sono stati, dalla partenza dell’expo, validi alleati della viabilità bolognese.

Il servizio taxi, infatti, è stato uno dei prediletti dalle migliaia di visitatori della kermesse bolognese, oltre all’autobus 35 e alla navetta 945, che collega l’Aeroporto direttamente alla zona Fiera. La mole di lavoro, però, per le auto bianche, lamentano i tassisti, è stata superiore alla forza fisica messa in campo per l’occasione.

Di conseguenza, "lavorare così diventa impossibile – spiega un tassista –. Siamo pochi rispetto alla richiesta che c’è in città, soprattutto in occasioni di eventi internazionali come questo. Oggi (ieri, ndr) è il decimo giro che faccio nell’arco di una mattinata, ma questo non è un problema. Vogliamo lavorare, ma vogliamo poterlo fare con le giuste condizioni".

A preoccupare maggiormente i tassisti, infatti, è il traffico che, nonostante i numerosi provvedimenti messi in campo dal Comune, risente del grande flusso di visitatori che il Cersaie ha portato sotto le Due Torri. "Le nostre risorse sono poche e come categoria non ci sentiamo tutelati – afferma un altro autista –. L’impegno di garantire il nostro servizio al pubblico c’è, ma i cantieri ci rendono la vita impossibile e dilatano le tempistiche di arrivo. Sappiamo quando carichiamo i clienti, ma come possiamo garantire a qualcuno in attesa di arrivare in breve? Non possiamo farlo".

Guardando all’area fieristica, è il cantiere della linea rossa del tram a creare maggiori intoppi agli autisti. "Viale Aldo Moro e viale Europa sono impraticabili – tuona un tassista –. Quando un cliente deve transitare da queste parti, so già che non rispetteremo i tempi di arrivo. E per chi deve raggiungere stazione o aeroporto, inizia a essere un problema grave. Per non parlare del modello Città 30, che congestionerà l’intera città".

In segno di protesta, alcuni taxi hanno sulle loro portiere dei cartelli: "Voi cercate i taxi e noi vorremmo raggiungervi. A dividerci ’solo’ il traffico", recita uno; "Bologna viaggia ai 30 chilometri orari. E tu perdi il treno", insiste un altro.

"La situazione è pesante, in particolare quando la Fiera ci porta tutti in questa zona, e le altre parti della città sono scoperte – dicono in coro altri due lavoratori –. Pretendiamo i giusti sostegni e che si apra un dialogo efficace con l’amministrazione. La categoria è abbandonata a sé stessa, soprattutto quando si tratta di prendere decisioni sulla viabilità, che coinvolgono direttamente anche noi".

Non manca un po’ di polemica. Pochi giorni prima dell’inizio della manifestazione fieristica, infatti, l’assessora alla Nuova Mobilità del Comune di Bologna, Valentina Orioli, aveva sottolineato come "non tutto è affidati ai tassisti, anche perché se così fosse, visto il livello del servizio, non saremmo in buone mani". Una stoccata in piena regola, e, del resto, trovare un’auto soprattutto nei giorni di Fiera è un’impresa, come sottolineano diverse testimonianze.

Al momento è in corso una trattativa tra l’amministrazione e i rappresentanti delle auto ’bianche’ per discutere tra l’altro della velocità da mantenere sulle preferenziali. Ma le parole dell’assessore, però, non piaccioni ai tassisti, convinti che "i cittadini non la pensino così. Lo dimostrano i flussi di chiamate che ci cercano".