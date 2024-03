Tra destra e sinistra spunta ’la cosa nuova’

Largo ai giovani alle prossime amministrative di Castel Maggiore. Scende in campo infatti Luca Vignoli, 27 anni, che esibisce fieramente come biglietto da visita una folta capigliatura rossa, come candidato sindaco per la lista civica Cose Nuove per Castel Maggiore. Vignoli, dottorando di scienze giuridiche in diritto del lavoro all’università di Bologna, vive a Castel Maggiore da sempre.

"Già domenica sera – dice Vignoli – abbiamo presentato davanti a tanti cittadini la nostra lista e alcuni nostri punti programmatici. L’associazione Cose Nuove opera sul territorio da ormai trent’anni. E negli ultimi tempi ha svolto attività di approfondimento politico su diversi temi. Quest’anno propone una lista civica autonoma la cui prima peculiarità è quella di avere al suo interno solo under 30. Insomma, una cosa nuova sulla scena politica di Castel Maggiore". Vignoli è a capo dunque di questa nuova lista civica autonoma composta di giovani, tutti al di sotto dei trent’anni. E domenica scorsa è uscito allo scoperto presentando il gruppo di ragazzi che lo accompagna e che lo accompagnerà nei prossimi mesi.

"Ci siamo presentati – continua Vignoli – in un teatro Biagi D’Antona strapieno di gente di ogni età e provenienza, attenta e colpita dalla passione che mostravamo. Con estrema chiarezza e serietà, abbiamo esposto i punti cardine del programma che si caratterizza per un esame attento e critico dell’amministrazione e del contesto locale. Abbiamo annunciato che il nostro programma di mandato si articolerà attorno al tema della sostenibilità, declinata in tre macroaree: economica, sociale e ambientale. Abbiamo esaminato, con dati ed esempi, il contesto ideale e territoriale e affrontato temi importanti tesi a costruire una comunità coesa e partecipe". Durante l’incontro i civici hanno raccontato il percorso che li ha portati fin lì: la storia trentennale dell’associazione Cose Nuove a cui hanno aderito, l’importanza del confronto intergenerazionale per poter fare una politica di largo respiro e i mesi di riunioni, pensieri e ricerche che hanno portato alla serata in teatro.

"Al termine di un susseguirsi rapido e intenso di idee, progetti, musica e coinvolgimento del pubblico presente – aggiunge Vignoli –, a nome del gruppo ho ricordato con convinzione e passione l’unico modo per servire la politica e quindi il bene comune: solo insieme possiamo fare cose nuove".

Pier Luigi Trombetta